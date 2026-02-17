Emina Pandža: Ministarstvo nam ne dopušta da budemo ovdje, ali smo došli da se borimo za budućnost!

Emina Pandža, učenica Gimnazije Obala, pojavila se na protestima ispred Zemaljskog muzeja, koji se organiziraju iz dana u dan nakon tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić.

- Ponosna sam na učenike i studente u Sarajevu, bez obzira što nam Ministarstvo obrazovanja ne dopušta da budemo ovdje, ali mi smo došli. Borimo se za budućnost svih nas, roditelji nam pravdaju časove, ne možemo drugačije - rekla je.

