Mustafa Cerić: Milorade, Bosna nije iluzija, iluzija je tvoja politika koja sije strah i mržnju

Kada na takozvanom “Sretenju” u Srbiji Milorad Dodik kaže da je Bosna iluzija, on ne izgovara političku analizu, on izgovara političku mržnju i želju.

Ali mržnja i želje nisu činjenice.

Bosna nije nastala jučer. Nije nastala u kabinetima stranaca. Nije nastala iz hira. Bosna je bila kraljevina sa svojom krunom onda kada mnogi današnji politički narativi nisu ni postojali. Njeno ime je upisano u povelje, u mape, u stoljeća. Nju nisu izmislili političari. Bosnu je oblikovala historija.

Iluzija je vjerovati da se hiljadugodišnje postojanje može izbrisati na srbijanskom “Sretenju” za medije.

Iluzija je vjerovati da država nestaje ako je dovoljno puta nazovete nepostojećom.

Bosna je međunarodno priznata država. Članica Ujedinjenih nacija. Subjekt međunarodnog prava. Sa granicama koje su priznate i potvrđene. To nisu emocije. To nisu parole. To su činjenice.

Ali postoji prava iluzija.

Iluzija je da se narod može držati u stalnom stanju napetosti i straha, a da to nema cijenu.

Iluzija je da podjele donose stabilnost.

Iluzija je da će stalna prijetnja raspadom donijeti investicije, radna mjesta, ostanak mladih.

Dok se govori o “iluziji Bosne”, stvarnost je brutalno jasna: mladi odlaze, ekonomija stagnira, a politička elita opstaje hraneći se krizom. Kriza je postala politički model. Strah je postao politički alat.

To nije borba za realan život. To je borba za održavanje konflikta.

Realni život u Bosni ne vodi se u saopćenjima. On se vodi u fabrikama, školama, bolnicama. Vodi se među ljudima koji sarađuju, trguju, pomažu jedni drugima bez obzira na prezime. Vodi se uprkos politici podjela.

Ako govorimo o prirodnim odnosima sa svima, onda počnimo od osnovnog prirodnog principa: priznanja stvarnosti.