Muamer Drapić, otac preminule Džejle: Tu sam zbog Erdoana i povrijeđene djevojke, Tužilaštvo ne radi ništa

Ordinacija normalno radi kao da se ništa nije desilo, a dosad je trebala biti zatvorena, kazao je

Piše: Evelin Trako

17.2.2026

Muamer Drapić, otac preminule Džejle Drapić koja je život izgubila nakon stomatološke intervencije, danas je na protestima kako bi izrazio bunt, ali i pružio podršku svima.

- Došao sam prije svega da izrazim podršku, zbog pogibije rahmetli Erdoana i povrijeđene djevojke. Došao sam da izrazim i svoj bunt radom Kantonalnog tužilaštva jer već 16 mjeseci ništa ne rade. Mijenjaju se tužioci, daju ostavke i to isključivo na našem predmetu. Zna se ko je odgovoran, ima put pacijenta, sad su došli neki podobni i nije mi jasno ko štiti toliko porodicu Mekić - kazao je Drapić.

Istaknuo je da niko iz Tužilaštva neće da razgovara s njima iako su s prvom tužiteljicom imali korektne odnose.

- Ordinacija normalno radi kao da se ništa nije desilo, a dosad je trebala biti zatvorena - kazao je Drapić.

# PROTESTI
# DŽEJLA DRAPIĆ
# MUAMER DRAPIĆ
