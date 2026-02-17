Pogledajte snimak iz zraka: Evo kako izgledaju protesti peti dan u Sarajevu

Peti dan zaredom u Sarajevu se održavaju protesti zbog pogibije mladića Erdoana Morankića (23) koji je u četvrtak stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Podsjećamo, tramvaj je iskočio iz šina i usmrtio sarajevskog studenta iz Brčkog, a teško je povrijeđena djevojka (17).

Ovi protesti digli su na noge osnovce, srednjoškolce, ali i starije. Građani žele pravdu.

Jučer su pozdravili ostavku direktora GRAS-a Senada Mujagića. Podsjetimo ostavku na mjestu kantonalnog premijera dao je Nihad Uk.

Pogledajte snimak iz zraka koji smo zabilježili.