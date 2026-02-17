Ovo su zaključci Komisije za sigurnost Skupštine KS: U četvrtak rasprava o ostavci Uka

Komisija za sigurnost Skupštine KS održala je danas sjednicu kojoj su prisustvovali i policijski komesar MUP-a KS Fatmir Hajdarević, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica (NiP) i glavna tužiteljica Tužilaštva KS Meliha Dugalija.

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić (NiP) je nakon sjednice pročitao zaključke koji su doneseni.

- Izražavamo razumijevanje i podršku građanima na mirno okupljanje i proteste; Primamo k' znanju ostavku Vlade KS i naglašavamo potrebu očuvanja institucionalne sigurnosti i kontinuiteta rada; pozivamo organizatore i učesnike da svoje nezadovoljstvo iskažu nenasilno; apelujemo na sve političare i društvene aktere da se suzdrže od izjava koje mogu donijeti dodatnom produbljivanju tenzija; pozivamo Tužilaštvo KS da u skladu s propisima nastavi sa pravovremenim informisanjem javnosti o toku istrage kako bi se spriječile dezinformacije; dajemo punu podršku upravi policije u zakonitom, profesionalnom i nepristrasnom obavljanju poslova; komisija će u okviru svoje nadležnosti pratiti razvoj situacije s ciljem osiguranja javnog reda i mira u KS - rekao je.

Naveo je da će u četvrtak biti održana sjednica Komisije za izbor i imenovanje na kojoj će se razmatrati ostavka premijera Nihada Uka, a nakon toga će biti zakazan kolegij, a onda i nova sjednica. Istakao je da još nije bilo razgovora o tome ko će biti novi premijer.

Na pitanje da li će Vlada KS ostati u tehničkom mandatu do izbora, a poručio je da je to teško prejudicirati.

- Politike koje čine većinu će donositi te odluke. Kratak je period do izbora gdje će građani KS imati priliku da prepoznaju ko je i na koji način radio u njihovom interesu. Građani će imati vrlo brzo priliku da ocijene sve nas - naveo je.