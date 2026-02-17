Hota-Muminović se sakrila iza Ministarstva: Kaže da srednjoškolci lažu o njenim instrukcijama, prešutila o skandiranjima protiv nje

Tragedija koja je pogodila našu zajednicu ostavila je neizbrisiv trag u srcima svih nas. Danas, prije svega, stojimo u tišini uz porodicu nastradalog mladića, dijeleći bol koju nijedna riječ ne može ublažiti. Našoj povrijeđenoj učenici šaljemo svu snagu za oporavak, a njenim najbližima obećanje da u ovoj borbi nisu sami, navodi se u saopćenju Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Interesantno, ministrica Naida Hota-Muminović (NiP) se nije htjela potpisati da ona stoji iza saopćenja, nego se navodi da je riječ saopćenju Ministarstva. Također, interesantno je da nisu prokomentirani navodi za odlaskom.

- Svjesni smo uznemirenosti koja vlada u našim školama i na ulicama. Želimo jasno poručiti: Ministarstvo nije, niti će ikada biti prepreka vašem pravu da tražite pravdu. Glas naših učenika je dokaz da ste naučili najvažniju lekciju, lekciju o građanskoj hrabrosti i empatiji. Sve tvrdnje o navodnoj instrukciji Ministarstva o kažnjavanju, legitimisanju ili ograničavanju slobode kretanja učenika koji žele izraziti svoj protest su neistinite. Nikada nismo poslali takav dopis školama. Škola je prostor slobode i odgovornosti, a ne prisile. Naša je obaveza da osiguramo da proces nastave teče, ali to nikada nećemo činiti nauštrb vašeg dostojanstva ili prava na tugu i izražavanje vaših stavova. Pravila o evidenciji izostanaka postoje isključivo radi vaše sigurnosti, kako bismo u svakom trenutku znali da ste dobro, a ne da bismo vas sputavali.