SDS traži da se Thompson i načelnik Širokog Brijega proglase nepoželjnim osobama u RS

Klub poslanika Srpske demokratske stranke podnio je zahtjev za posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi bila usvojena rezolucija kojom se osuđuje veličanje ustaške ideologije.

Ovo je najavio šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga.

- Ovaj prijedlog smo dali svim poslanicima u Narodnoj skupštini za potpisivanje i očekujemo da će dobiti široku podršku. Predložili smo da poslanici vlasti i opozicije zajednički donesu navedenu rezoluciju - objašnjava Bodiroga.

U rezoluciji koju su predložili poslanici SDS-a oštro osuđuju svaki oblik veličanja, isticanja, promovisanja ili opravdavanja ustaške ideologije, pokreta i simbola.

Također se navodi da je "ustaški režim bio zločinački i totalitarni režim odgovoran za genocid, masovne zločine i progon Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista".

- Narodna skupština osuđuje svaki oblik historijskog revizionizma, poricanja ili umanjivanja zločina koje je počinio ustaški režim. Narodna skupština poziva Vladu Republike Srpske da dosljedno primjenjuje ustavne i zakonske odredbe kojima se zabranjuje govor mržnje i podstiče netrpeljivost, te da nepoželjnim licima u Republici Srpskoj proglasi načelnika Širokog Brijega Ivu Pavkovića kao i Marka Perkovića Thompsona - navodi se u saopćenju.

Pozvali su sve predstavnike Srpske u bosanskohercegovačkim institucijama, sve institucije i organizacije u Republici Srpskoj, kao i pojedince da čuvaju historijsku istinu i njeguju kulturu sjećanja na žrtve ustaško-fašističkog terora.