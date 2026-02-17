Thompson prijavljen Tužilaštvu BiH zbog pozdrava "Za dom spremni" i podignutih desnica

Tužilaštvu BiH stigle su prijave protiv Marka Perkovića Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu na kojima su hrvatski pjevač i publika uzvikivali ustaški poklič, a neki posjetitelji dizali desnu ruku u gesti koja se također povezuje s fašizmom.

Državno tužilaštvo je potvrdilo Hini da je primilo prijave, uključujući videosnimku s događaja.

- Predmet je proslijeđen postupajućem tužitelju te će nakon što bude donesena tužiteljska odluka javnost biti informirana", navelo je tužilaštvo u pisanom odgovoru.