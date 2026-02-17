KONCERT U ŠIROKOM BRIJEGU

Thompson prijavljen Tužilaštvu BiH zbog pozdrava "Za dom spremni" i podignutih desnica

Budu li osuđeni, prijete im novčane kazne ili zatvor do tri godine

Marko Perković Thompson. Grgo Jelavic / PIXSELL

M. Až.

17.2.2026

Tužilaštvu BiH stigle su prijave protiv Marka Perkovića Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu na kojima su hrvatski pjevač i publika uzvikivali ustaški poklič, a neki posjetitelji dizali desnu ruku u gesti koja se također povezuje s fašizmom.

Državno tužilaštvo je potvrdilo Hini da je primilo prijave, uključujući videosnimku s događaja.

- Predmet je proslijeđen postupajućem tužitelju te će nakon što bude donesena tužiteljska odluka javnost biti informirana", navelo je tužilaštvo u pisanom odgovoru.

Marka Perkovića Thompsona i njegove obožavatelje prema Kaznenom zakonu BiH može se teretiti za "širenje mržnje, nasilja i netolerancije" i za "korištenje simbola totalitarnih režima". Budu li osuđeni, prijete im novčane kazne ili zatvor do tri godine.

Pozdrav "Za dom spremni", koji je pjevač s publikom uzvikivao na početku pjesme "Bojna Čavoglave" na koncertima proteklog vikenda u Širokom Brijegu, izazvao je brojne osude. Uz to, na videozapisima s koncerata vidi se stotine mladih ljudi kako podižu desnu ruku, pozdrav koji se povezuje s fašističkom simbolikom.

Thompsonov tim na društvenim mrežama negira optužbe da pjevač promovira nacizam i fašizam te tvrdi da je Thompson samo izvodio stihove pjesme "Bojna Čavoglave", koju izvodi već 35 godina, a koja je nastala u "kontekstu Domovinskog rata i odbrane Hrvatske".

Tim također upozorava da se, dok se Thompsonova muzika osuđuje, često zanemaruju ideologije koje su u novijoj historiji dovele do velikih ljudskih žrtava u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

