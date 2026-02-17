Emela Burdžović: Trojka je nametnula, čak i nama novinarima, da se osjećamo kao botovi SDA ako kritikujemo njihove poteze

Govoreći o nesreći koja je potresla javnost, Burdžović je istakla da je tragedija bila kulminacija dugogodišnjih sistemskih problema.

Novinarka Emela Burdžović gostovala je u Podcast s Brezom, koji vodi prepoznatljivo TV lice Boris Brezo, gdje je govorila o stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, protestima građana, odgovornosti institucija i širem društveno-političkom kontekstu ove tragedije.

- Sve je kulminiralo posljednjom nesrećom u kojoj smo ponovo izgubili dijete. Jedno dijete se bori za život. Sva naša djeca su prekrasna. Iznenađena sam činjenicom da smo se konačno probudili. U tom smislu sam pozitivno iznenađena - kazala je Burdžović.

Dodala je da su, prema njenom mišljenju, i predstavnici vlasti bili zatečeni snažnom reakcijom građana.

- Čini mi se da su stubovi vlasti mislili da će javnost ponovo ostati tiha. Ne možete tvrditi da je riječ o ljudskom faktoru, a da niste sagledali sve okolnosti. Očito se pokušalo pronaći kolateral kako bi se javnost utišala, bez kvalitetne istrage - naglasila je.

Tuga koja je prerasla u bijes

Govoreći o atmosferi u Sarajevu, Burdžović ističe da je dominantan osjećaj dugo bila tuga, koja se sada pretvorila u bijes i potrebu za promjenama.

- Tuga ovdje postoji već mjesecima, pa i godinama, zbog loše društvene i političke situacije. Ovoga puta ta tuga je rezultirala protestima. Mladi ljudi traže odgovornost i transparentnost institucija - kazala je.

Nakon nesreće došlo je do pada Vlade Kantona Sarajevo, a podnesene su i ostavke, uključujući i rukovodstvo GRAS. Ipak, Burdžović smatra da ostavke same po sebi nisu dovoljne.

- To jeste dobar čin, ali je trebao doći ranije i bez pritiska javnosti. Važno je da vlast shvati da fotelja nije vječna - poručila je.

Nepovjerenje u pravosuđe

Komentarišući istragu, Burdžović je istakla da javnost nema povjerenje u institucije, posebno u pravosuđe.

- Čini se da su vlasti očekivale da će jednim hapšenjem sve završiti. Međutim, to se nije desilo. Kako su mogli zaključiti da je riječ o ljudskom faktoru bez pregleda snimaka i saslušanja svjedoka? - zapitala je.

Posebno je naglasila problem straha među radnicima javnih preduzeća.

- Vozači su svjedočili da su kvarovi na tramvajima česti, ali su nastavili raditi zbog egzistencije. To pokazuje koliko je društvo opterećeno strahom - rekla je.

Sistem ubija djecu

Burdžović smatra da tragedije koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini više ne mogu biti posmatrane kao izolovani incidenti.

- Ove tragedije više ne mogu nazvati nesrećama nego ubistvima sistema. Sistem ubija našu djecu. Kada vidimo biografije stradale djece, shvatimo koliko su bila izuzetna - naglasila je.

Dodala je da se nada da će nova generacija mladih donijeti društvene promjene i odbiti da prihvati postojeće stanje.

Predizborna atmosfera

Govoreći o političkim implikacijama tragedije, Burdžović je ocijenila da je politizacija nesreće neprimjerena, ali očekivana. Posebno se osvrnula na međusobne optužbe političkih aktera, uključujući Stranka demokratske akcije i vladajuću koaliciju.

- Predstavnici bivše vlasti likuju, dok aktuelna vlast krivicu prebacuje na prethodnike. Građani moraju kritički razmišljati i prepoznati odgovornost - kazala je.

Smatra da je moguće dodatno zaoštravanje političkih odnosa pred izbore, ali naglašava da fokus mora ostati na utvrđivanju odgovornosti.

Burdžović upozorava da osjećaj nesigurnosti među građanima neće nestati preko noći.

- Ljudi se osjećaju nesigurno u javnom prijevozu, na ulici, pa čak i u vlastitim domovima. Ipak, ne treba stvarati sliku da je Sarajevo potpuno nesiguran grad, ali problemi postoje, posebno u saobraćaju - zaključila je.

SDA botovi

Istakla je da promjene vjerovatno neće doći brzo, ali da je ključno da građani nastave zahtijevati odgovornost i sistemska rješenja.

- Šta znači Trojka? Postoje razne mogućnosti. Dio Trojke može biti uključen u novu vlast zajedno s nekima iz sadašnje opozicije. Moguće su razne kombinacije koje ponekad djeluju nelogično – sve je sada moguće - rekla je ona.

- Ako uspostavimo narativ da tražimo odgovornost, onda svi koji dođu na vlast trebaju biti svjesni da će i oni imati odgovornost - dodala je.

- Nismo svi koji kritikujemo rad Trojke botovi SDA. Nismo. Evo, ja nisam. Nisam ni ja, by the way. Trojka je nametnula, čak i nama novinarima, da se osjećamo kao botovi Stranke demokratske akcije ako kritikujemo njihove poteze. Tome treba stati ukraj - kazala je ona.