Prije 20 godina film "Grbavica" dobio Zlatnog medvjeda

"Grbavica" je Jasmilin prvi dugometražni igrani film, a osim Zlatnog medvjeda, film je dobio i posebnu nagradu Ekumenskog žirija, te Nagradu za mir.

Na današnji dan 2006. godine, film "Grbavica" bosanskohercegovačke rediteljice Jasmile Žbanić dobio je Zlatnog medvjeda na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Festival je održan od 9. do 19. februara 2006. godine, a u konkurenciji za glavnu nagradu Zlatni medvjed bilo je 19 filmova.

1898. - Rođen Enco Anselmo Ferari (Enzo Ferrari), italijanski vozač brzih automobila i poduzetnik, osnivač tima „Scuderia Ferrari“, kao i automobilske marke Ferrari. Bio je poznat kao il Commendatore i il Drake. U svojim posljednjim godinama života nazivan je inžinjerom (l'Ingegnere) i velikim starcem (il Grande Vecchio).

1745. – Rođen italijanski fizičar Alesandro Volta (Alessandro), jedan od osnivača elektrostatike. Bio je profesor u Paviji. Razjasnio je Galvanijev pokus sa žabljim kracima, električnim naponom koji nastaje među dva metala kada je između njih elektrolit. Konstruirao je prvi galvanski članak (Voltin članak). Izumio je elektrofor (1775.) i konstruirao jednu vrstu elektrometra. Po njemu se nazivaju jedinica za mjerenje električnog napona volt i mjerni instrument za mjerenje električnog napona voltmetar.

1564. – Preminuo italijanski vajar, slikar, arhitekta i pjesnik Mikelanđelo Buonaroti (Michelangelo Buonarroti), jedan od najvećih umjetnika renesanse. U kamenu je klesao savršene proporcije ljudskog tijela, njegovu životnost i aktivnu snagu, dramatičnu intenzivnost misli i osjećanja. U Sikstinskoj kapeli u Vatikanu je oslikao prizore iz Starog zavjeta, uključujući ogromni “Strašni sud”, veličanstvena djela plastične snage i prostudiranih pokreta. Sagradio je Lorencovu biblioteku u Firenci, u Rimu je projektovao trg Kampidoljo, dovršio najljepšu renesansnu palaču Farneze i nastavio rad na Crkvi svetog Petra. Napisao je znatan broj stihova misaonog sadržaja i strasnog izraza, a najpoznatije su njegove skulpture: “David”, “Mojsije”, “Robovi”, “Jutro”, “Večer”, “Dan”, “Noć”, “Pijeta”…

1916. – Bosanskohercegovački književnik Zija Dizdarević rođen je na današnji dan. Godine 1937., upisao se na studij pedagogije u Beogradu, gdje je objavljivao književne radove u brojnim listovima, ali je učestvovao i u političkom djelovanju bosanskih studenata u Beogradu i Zagrebu. U prvoj godini Drugog svjetskog rata djelovao je kao ilegalac u Fojnici i Sarajevu. U proljeće 1942. uhapšen je u Sarajevu, dan prije odlaska u partizane, odveden u zloglasni ustaški logor “Jasenovac” i tu ubijen. Posthumno su mu objavljena djela: “Pripovijetke”, “Prosanjane jeseni”, “Sabrana djela”, “Blago u duvaru”.

1931. - Rođena Toni Morison (Toni Morrison), američka književnica i profesorica društvenih nauka, jedna od najznačajnijih književnica novijeg doba. Objavljivala je pod pseudonim Klo Entoni Voford (Chloe Anthony Wofford). Dobila je Nobelovu nagradu 1993. za sabrana djela. Laureatkinja je Pulitzerove nagrade. Bila je jedna od urednica njujorškog sjedišta poznate izdavačke kuće “Random House”.

1932. – Slavni češki filmski reditelj Miloš Forman, majstor atmosfere, izvrstan analitičar mentaliteta, rođen je na današnji dan. Na efikasan način Forman je spajao nove, svježe formule sa starim konvencijama. Njegov “Let iznad kukavičijeg gnijezda”, koji je snimio po odlasku u SAD, gdje je primio američko državljanstvo, dobio je pet nagrada Oskar. Ostali filmovi: “Crni Petar”, “Ljubav jedne plavuše”, “Gori, gori, moja gospođice”, “Svlačenje”, “Kosa”, “Regtajm”, “Amadeus” , “Narod protiv Larija Flinta”.

1954. - Američki glumac i plesač Džon Džozef Travolta (John Joseph Travolta) rođen je na današnji dan. Proslavio se 1970-ih, glumeći u televizijskoj seriji „Welcome Back, Kotter“ i u glavnim ulogama u uspješnim filmovima „Groznica subotnje večeri“ i „Briljantin“. Njegova glumačka karijera bila je u opadanju tokom 1980-ih, ali doživio je preporod tokom devedesetih ulogom u filmu „Petparačke priče“. Od tada je ostvario zapažene uloge u filmovima „Get Shorty“, „Slomljena strijela“, „Ukradeno lice“, „Šifra Sabljarka“, „Be Cool“, „Wild Hogs“, „Lak za kosu“, „Munja“ i „Otmica u metrou 123“.

1967. – Umro američki fizičar Robert Openhajmer (Oppenheimer), profesor Univerziteta u Kaliforniji, koji je u Drugom svjetskom ratu imao vodeću ulogu u izradi prve atomske bombe.

1967. - Rođen Roberto Bađo (Roberto Baggio), bivši italijanski fudbaler, među tehnički najnadarenijim i najpopularnijim igračima u svijetu tokom 90-ih i ranih 2000-ih. Za fudbalsku reprezentaciju Italije igrao je na tri svjetska prvenstva, i jedini je italijanski igrač koji je uspio da postigne golove na tri svjetska prvenstva. Godine 1993., osvojio je obje najviše fudbalske nagrade - Zlatnu loptu i Najbolji fudbaler godine. Slavni brazilski fudbaler Pele imenovao je Bađa kao jednog od 125 najvećih živih fudbalera u njegovoj FIFA 100 listi iz 2004. godine.

2006. - U 54. godini preminuo Mehmed Memica Husić, direktor i glavni urednik novinske agencije “Onasa”. Husić je rođen u Sarajevu 6. aprila 1952. godine. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet političkih nauka, Odsjek žurnalistika, završio je u Sarajevu, a jednu godinu studirao je i u SAD. Novinarstvom se počeo baviti još kao student. Više od tri decenije novinarskog rada proveo je u sarajevskim printanim medijima, a sarađivao je s velikim brojem medija u regionu i Evropi.

2018. – Umro Nazif Mujić, bosanskohercegovački glumac, koji je na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu 2013. godine dobio nagradu Srebreni medvjed za ulogu u filmu Danisa Tanovića "Epizoda u životu berača željeza". U tom filmu glumio je samog sebe, nakon što je njegovoj supruzi odbijen ljekarski pregled, jer nije imala zdravstveno osiguranje.