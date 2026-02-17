Gdje je nestao Elmedin Konaković, jedan od šefova Trojke?

Ne postoji iole značajan događaj u Bosni i Hercegovini, naročito Sarajevu, da se o njemu nije oglasio šef Naroda i pravde Elmedin Konaković. Oglašava se on i kad nije ništa značajno, naročito kad bi pametnije bilo da šuti, a i kad priča o stvarima o kojima ne zna gotovo ništa. Taj nađe vremena čak i da se raspravlja sa korisnicima društvenih mreža. Međutim...

Šesti je dan od tragedije u kojoj je u centru Sarajeva jedan mladić poginuo zbog izlijetanja tramvaja sa šina, a četvero je povrijeđenih među kojima i 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga. Vlada Kantona Sarajevo je u ostavci nakon što je premijer Nihad Uk podnio ostavku. Peti je dan kako stotine studenata i srednjoškolaca protestuju.

Direktor sarajevskog javnog kantonalnog prijevoznika GRAS je podnio ostavku...

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić oglašavao se ovih dana. Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić oglašavala se ovih dana. Nećemo ovom prilikom ulaziti u sadržaj njihovih poruka bh. javnosti, naročito demonstrantima. Njih dvoje su čelnici stranaka Trojke. Neko fali... Da, "heroj" s početka teksta fali, piše Faktor.

Zbilja, gdje je nestao Elmedin Konaković?

Nisu ga valjda spriječili neki važni državnički poslovi kao ministra pa da nema vremena obratiti se građanima? Državnički poslovi nisu bili prepreka da se i više puta dnevno oglašava zbog televizije Hayat i preuzima ulogu portparola i uprave BH Telecoma, da se oglašava o novinarima i političkim oponentima skoro svakodnevno, o snijegu koji je paralizirao nedavno Sarajevo... No o tramvajskoj tragediji i Vladi KS u ostavci ni glasa, ni slova.

Pokušava li Konaković zajedno sa NiP-om biti nevidljiv dok se strelice kritika i bijesa zabijaju u prsa njegovih koalicionih partnera Naše stranke i SDP-a? Kivan je na Našu stranku jer su odigrali ovu predizbornu utakmicu zvanu "Ukova ostavka" ne konsultirajući njega i drugog koalicionog partnera? Šuti dok bura ne prođe kako se niko ne bi sjetio da i on stoji iza Trojkine vlade u KS i javnih preduzeća, među kojima je i GRAS? Ili je GRAS isključiva odgovornost SDP-a i ministra Adnana Štete, dok je KJKP Rad, recimo, odgovornost NiP-a?

Nije li Konaković više puta javno hvalio Štetu, a sada?

Konaković je čak ostavio i svoje ministre u Vladi da se nose sami sa ovom situacijom. Nedavno je našao vremena da podrži ministricu obrazovanja Naidu Hota-Muminović u vezi sa konkursima u školama, ali sada...

Šta god da je u pitanju, upadljiva je Konakovićeva šutnja danima. Ipak se radi o jednom od čelnika Trojke i kao takav, da ne bi bilo neprimijećeno, snosi jednaku političku odgovornost za stanje u KS, kao i ostali šefovi stranaka i naročito članovi Vlade KS.