KŠC u Sarajevu emotivnim videom pružio podršku povrijeđenoj učenici: "Danas su učionice tiše, ali su srca glasnija nego ikad"

M. Až.

17.2.2026

Katolički školski centar "Sv. Josip“ u Sarajevu oglasio se emotivnom objavom i videosnimkom, pruživši podršku učenici KŠC-a koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći.

Iz KŠC-a su na društvenim mrežama naveli da je u svim školama tog dana trebao biti održan maskenbal. Umjesto kostima, muzike i plesa, odlučili su pokazati ono što je, kako su istakli, u ovom trenutku najvažnije – podršku, zajedništvo i ljubav.

- Program za naše najmlađe učenike (1.–5. razred) je održan. Djeca tog uzrasta još ne mogu u potpunosti razumjeti težinu situacije, a naša je dužnost da ih zaštitimo od dodatnog straha i zbunjenosti te da im sačuvamo osjećaj sigurnosti i topline. Maskenbal u srednjoj školi i predmetnoj nastavi (6.–9. razred) je otkazan. Stariji učenici svjesni su svega i zajedno prolazimo kroz ove teške dane, razgovaramo, dijelimo emocije i pružamo podršku jedni drugima - naveli su iz škole.

U posebnoj poruci obratili su se povrijeđenoj učenici, naglašavajući da cijela škola misli na nju.

- Danas su učionice tiše, ali su srca glasnija nego ikada. U mislima si svih nas – tvojih učiteljica, razrednice, nastavnika i profesora, Uprave škole, ali najviše tvojih prijatelja iz osnovne škole, Opće-realne gimnazije i Srednje medicinske škole. Nedostaješ nam. Nedostaje tvoj osmijeh, tvoja energija i toplina koju unosiš gdje god se pojaviš. Želimo da znaš da nisi sama – uz tebe smo u svakoj misli, u svakoj molitvi i u svakom školskom zvonu koje zvoni i za tebe - poručili su.

Na kraju su istakli da će joj škola uvijek biti oslonac i podrška.

- Jedva čekamo dan kada ćeš se vratiti u svoje školske klupe, među svoje prijatelje, gdje te čeka mjesto puno ljubavi. Volimo te. Ponosni smo na tebe. I stojimo uz tebe – danas i zauvijek - zaključili su.

# KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR "SV. JOSIP" SARAJEVO
