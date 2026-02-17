Stevandić nakon zakletve Karana: "Sažaljevam Šmita i šmitiće jer volim orlove i orliće"

Lider Ujedinjene Srpske nije krio zadovoljstvo zbog ovog događaja, a iskoristio je priliku i da uputi kritike visokom predstavniku

M. Až.

17.2.2026

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, oglasio se na društvenoj mreži X nakon što je Siniša Karan položio zakletvu i zvanično preuzeo dužnost predsjednika Republike Srpske.

Lider Ujedinjene Srpske nije krio zadovoljstvo zbog ovog događaja, a iskoristio je priliku i da uputi kritike visokom predstavniku Kristijanu Šmitu.

- Sve pakosti su bile uzaludne. Izabrani predsjednik RS Siniša Karan je položio zakletvu u NSRS. Suverenitet naroda je odbranjen i sačuvan, a narodna volja opet nesalomljiva. Sažaljevam Šmita i šmitiće jer volim orlove i orliće! - napisao je Stevandić.

# NENAD STEVANDIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
