Marketinški ugovori s banjalučkom firmom otkrivaju: GRAS je morao koristiti stare tramvaje da bi ispunili ugovor sa marketinškom agencijom

U januaru 2025. godine, generalni direktor GRAS-a Senad Mujagić poslao je dopis predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo Elvedinu Okeriću u kojem ga informiše da je Ministarstvo saobraćaja KS na osnovu javnog poziva sklopilo ugovor sa marketinškom agencijom Info Media Group d.o.o. Banja Luka o reklamiranju na i u vozilima GRAS-a, prenosi Istraga.
- Nadležnost KJKP GRAS Sarajevo vezano za navedeni ugovor obuhvata:
– najavu za ulaz i izlaz radnika u objekte GRAS-a koji vrše apliciranje folija na i u vozilima GRAS-a;
– sačinjava mjesečni izvještaj o izlascima oslikanih vozila (tramvaj, trolejbus i autobus) u saobraćaj, na osnovu kojih se vrši fakturisanje mjesečnog zakupa vozila“, naveo je Mujagić u dopisu upućenom 6. januara 2025. godine.
Informacije koje kruže posljednjih dana da stari tramvaji nisu ranije povučeni iz gradskog saobraćaja upravo zbog reklama, ministar saobraćaja KS Adnan Šteta nazvao je “glupostima” – uprkos svjedočenjima radnika GRAS-a kako su mnogi od tih tramvaja nesigurni za prijevoz putnika i često se kvare.
- Samo tehnički ispravna vozila idu u saobraćaj, bile na njima reklame ili ne. Samo u novim tramvajima smo prevezli do sada 18 miliona ljudi - tvrdi Šteta.
No, da li je pitanje reklama baš tako marginalno, kakvim ga ministar Šteta nastoji predstaviti?
Preko ugovora sa banjalučkom firmom Info Media Group već godinama se iznajmljuje prostor za reklamiranje u vozilima GRAS-a. Od tih reklama GRAS godišnje ostvaruje značajan dio prihoda, a računica je jednostavna: što se češće „vrte“ u prometu tramvaji, trolejbusi i autobusi oslikani reklamama, to su veći iznosi faktura mjesečnog zakupa koje GRAS šalje na plaćanje navedenoj firmi.
U periodu od 2015. do 2019. godine, godišnji prihod od zakupa reklamnog prostora na unutrašnjim i vanjskim površinama vozila, te zakupa vožnje u vozilima GRAS-a kretao se od skromnih 12.253 KM u 2015. godini (kada je bio dozvoljen samo zakup na unutrašnjim površinama vozila), pa do preko 371.000 maraka u 2018. i 202.410 KM u 2019. godini. Ukupno je tokom tih pet godina platni promet GRAS-a sa Info Media Group d.o.o. Banja Luka iznosio blizu milion maraka.
U julu 2023. godine, sklopljen je novi petogodišnji ugovor sa zajednicom ponuđača Info Media Group d.o.o. Banja Luka i Megatone d.o.o. Banja Luka, koja je pobijedila je na tenderu Ministarstva saobraćaja KS za zakup spoljašnjih i unutrašnjih površina na vozilima javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo.
“Za komercijalno oglašavanje najpovoljnijem ponuđaču je raspoloživo minimalno 80 vozila kantonalnih preduzeća različitih tipova. Ministarstvo i Kantonalno preduzeće garantuju da će vozila biti u saobraćaju 360 dana godišnje”, navedeno je tada u obavještenju o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču.
Prema javnom pozivu, početna cijena zakupa za minimalno 80 GRAS-ovih vozila iznosila je 320.000 KM godišnje, bez PDV-a. Izlicitirana cijena nije navedena. Prema zvaničnim podacima, u 2023. godini preduzeće GRAS je ostvarilo ukupno 554.716 KM prihoda od sporednih i pomoćnih djelatnosti, koji uključuju i prihode od iznajmljivanja reklamnog prostora.
Kada je riječ o tramvajima, reklame se mogu „lijepiti“ samo na stare tramvaje čehoslovačke kompanije ČKD. Na 25 novih tramvaja švicarskog proizvođača Stadler koji su kupljeni nedavno, reklame nisu dozvoljene – barem za sada. Dakle, povlačenjem starih tramvaja u potpunosti iz saobraćaja, što je jedan od glavnih zahtjeva koji su iznijeli demonstranti nakon tragične tramvajske nesreće, GRAS ne samo da bi izgubio znatan dio prihoda, već bi u pitanje došao i kompletan ugovor sa firmama Info Media Group i Megatone koji je, kako su već naveli, sklopljen na period od pet godina – do jula 2028. godine.
Interesantno je da se firma Info Media Group prije četiri godine našla pod lupom istražnih organa u susjednoj Hrvatskoj zbog milionskog ugovora za reklame sklopljenog sa zagrebačkim ZET-om. Istraga je tada pokrenuta zbog sumnji da su drugi ponuđači obmanuti tokom javnog poziva koji je prethodio sklapanju ugovora sa Info Media Group jer im je rečeno da će se reklame moći stavljati samo na stare ZET-ove tramvaje, ali su se potom preko noći pojavile i na novim vozilima.
Hoće li i ministar Šteta sada morati pribjeći sličnom “manevru” kao gradske vlasti Zagreba i dozvoliti reklamiranje i na novim tramvajima, vidjećemo. No, po svoj prilici za to neće biti potrebe jer su Šteta i premijer u ostavci Nihad Uk već najavili ponovno puštanje u promet starih tramvaja uz, kako kažu, redovno i transparentno servisiranje i održavanje vozila. Osim toga, činjenica je da 25 novih tramvaja nisu dostatni za neometano odvijanje tramvajskog saobraćaja, tako da ćemo stare češke tramvaje neminovno uskoro ponovo vidjeti na pruzi – sa reklamama i, nadajmo se, u potpunosti tehnički ispravne.