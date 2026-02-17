SPUS: Podržavamo proteste građana, ali ne učestvujemo u organizaciji

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu "SPUS" večeras je održao sastanak nakon kojeg je saopćeno da pružaju podršku protestima građana koje predvode srednjoškolci i studenti.

Iz SPUS-a su naglasili da ne učestvuju u organizaciji protesta te da ne snose odgovornost za njihovo održavanje.

Naveli su da će uskoro izaći sa vlastitim zahtjevima, a večeras je održan sastanak sa asocijacijama i predstavnicima studenata Univerziteta u Sarajevu.

U Sarajevu su danas, peti dan zaredom, održani protesti građana nezadovoljnih zbog tragične tramvajske nesreće u kojoj su stradali njihovi vršnjaci.

Hiljade građana, predvođenih srednjoškolcima i studentima, jučer su ispred Tužilaštva Kantona Sarajevo pročitali četiri zahtjeva upućena nadležnim institucijama:

- Objava potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja te snimak iz tramvaja u trenutku nesreće,

- Povlačenje svih starih tramvaja dok ne prođu ponovno servisiranje, a podatke o ispravnosti dostaviti građanima,

- Ostavke svih odgovornih osoba,

- Siguran javni prijevoz i obustava privatizacije javnog gradskog prijevoza."

Podsjećamo, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk u nedjelju je podnio ostavku, čime je pala cijela Vlada Kantona Sarajevo. Direktor GRAS-a Senad Mujagić također je jučer podnio ostavku.