Zvanično je: Bosna i Hercegovina ima najljepši most na svijetu!

Najljepši most na svijetu nalazi se u Bosni i Hercegovini, prema izboru magazina Time Out.

UNESCO ga je opisao kao "simbol pomirenja, međunarodne saradnje i suživota različitih kulturnih, etničkih i vjerskih zajednica".

Brojne građevine koje su ljudi podizali kroz historiju ne služe samo svojoj svrsi, već predstavljaju i trajni dokaz kreativnosti i inženjerskih dostignuća. Mostovi su jedan od takvih primjera, a mnogi od njih izdvajaju se svojom arhitekturom i izgledom.

Zbog toga je Time Out sastavio listu najimpresivnijih mostova širom svijeta. Na njoj su se našle poznate znamenitosti poput Sydney Harbour Bridge i Brooklyn Bridge, ali i manje poznate konstrukcije iz drugih dijelova svijeta.

Prema njihovom izboru, najljepši most na planeti je Stari most u Mostaru.

- Okolni grad Mostar je dobio ime po Starom mostu, čiji se blijedi kameni luk izvijao gotovo 25 metara iznad rijeke Neretve od 1566. do 1993. godine - napisala je saradnica Time Outa Obern Skalon.

Podsjetila je da je most srušen 1993. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini, te da je obnova realizirana u periodu od 2001. do 2004. godine uz lokalnu i međunarodnu podršku, pri čemu je korišten i kamen izvađen iz rijeke Neretve.

UNESCO je 2005. godine Stari most uvrstio na Listu svjetske baštine.

Na listi su se, osim mostarskog Starog mosta, našli i Double Decker Living Root Bridge u Indiji, Golden Bridge u Vijetnamu te The Circle Bridge u Danskoj.

