Cvijanović uputila čestitku Si Đinpingu povodom kineske Nove godine

Članica Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, uputila je čestitku predsjedniku Narodne Republike Kine, Siju Đinpingu, povodom kineske Nove godine.

- Povodom Nove godine, Vama osobno i prijateljskom narodu Kine upućujem najsrdačnije čestitke, uz iskrene želje za daljnji prosperitet, napredak i dodatno učvršćivanje naših prijateljskih odnosa. Želim Vam da godina Vatrenog konja bude obilježena mirom, uspjehom i sveukupnim razvitkom - navela je Cvijanović u čestitki.

Ove čestitke upućene su u ime Predsjedništva BiH, a Cvijanović je izrazila nadu u nastavak jačanja prijateljskih veza između BiH i Kine.