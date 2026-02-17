Cvijanović uputila čestitku Si Đinpingu povodom kineske Nove godine

Želim Vam da godina Vatrenog konja bude obilježena mirom, uspjehom i sveukupnim razvitkom, poručila je

Cvijanović i Si. Dejan Rakita/PIXSELL/AP

M. Až.

17.2.2026

Članica Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, uputila je čestitku predsjedniku Narodne Republike Kine, Siju Đinpingu, povodom kineske Nove godine.

- Povodom Nove godine, Vama osobno i prijateljskom narodu Kine upućujem najsrdačnije čestitke, uz iskrene želje za daljnji prosperitet, napredak i dodatno učvršćivanje naših prijateljskih odnosa. Želim Vam da godina Vatrenog konja bude obilježena mirom, uspjehom i sveukupnim razvitkom - navela je Cvijanović u čestitki.

Ove čestitke upućene su u ime Predsjedništva BiH, a Cvijanović je izrazila nadu u nastavak jačanja prijateljskih veza između BiH i Kine.

# KINA
# XI JINPING
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
