U Sarajevu za srijedu najavljen Plenum građana: Raspravljat će o daljem toku protesta

Neformalne grupe građana "Hoćel' ta promjena" i "Za bolje sutra" pozvale su građane Sarajeva na Plenum koji će biti održan u srijedu u 12:00 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH.

- Pozivamo građane sutra ispred Zemaljskog muzeja u 12 sati na Plenum građana na kojem će se diskutovati, dati prijedlozi i obavijestiti o daljem toku protesta - naveli su.

U Sarajevu su danas, peti dan zaredom, održani protesti nezadovoljnih građana zbog tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić dok je teško povrijeđena 17-godišnja djevojka.

Okupljeni na današnjim protestima tražili su smjenu ministrice obrazovanja KS Naide Hota Muminović.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) naveo je da oni nisu organizatori protesta, ali da podržavaju proteste.

Hiljade građana predvođenih srednjoškolcima i studentima jučer su ispred Tužilaštva Kantona Sarajevo pročitali četiri zahtjeva koja su uputili ka nadležnima:

- Objava potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja te snimak iz tramvaja u trenutku nesreće.

- Povlačenje svih starih tramvaja dok ne prođu ponovno servisiranje, a podatke o ispravnosti dostaviti građanima.

- Ostavke svih odgovornih osoba.

- Siguran javni prijevoz i obustava privatizacije javnog gradskog prijevoza.