Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISPRED ZEMALJSKOG MUZEJA

U Sarajevu za srijedu najavljen Plenum građana: Raspravljat će o daljem toku protesta

Neformalne grupe građana "Hoćel' ta promjena" i "Za bolje sutra" pozvale su građane Sarajeva na Plenum koji će biti održan u srijedu u 12:00 sati

Protesti u Sarajevu. Avaz

M. Až.

17.2.2026

Neformalne grupe građana "Hoćel' ta promjena" i "Za bolje sutra" pozvale su građane Sarajeva na Plenum koji će biti održan u srijedu u 12:00 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH.

- Pozivamo građane sutra ispred Zemaljskog muzeja u 12 sati na Plenum građana na kojem će se diskutovati, dati prijedlozi i obavijestiti o daljem toku protesta - naveli su.

U Sarajevu su danas, peti dan zaredom, održani protesti nezadovoljnih građana zbog tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić dok je teško povrijeđena 17-godišnja djevojka.

Okupljeni na današnjim protestima tražili su smjenu ministrice obrazovanja KS Naide Hota Muminović.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) naveo je da oni nisu organizatori protesta, ali da podržavaju proteste.

Hiljade građana predvođenih srednjoškolcima i studentima jučer su ispred Tužilaštva Kantona Sarajevo pročitali četiri zahtjeva koja su uputili ka nadležnima:

- Objava potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja te snimak iz tramvaja u trenutku nesreće.

- Povlačenje svih starih tramvaja dok ne prođu ponovno servisiranje, a podatke o ispravnosti dostaviti građanima.

- Ostavke svih odgovornih osoba.

- Siguran javni prijevoz i obustava privatizacije javnog gradskog prijevoza.

# SARAJEVO
# PROTESTI
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.