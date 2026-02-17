Teška odluka pred Zelenskim: "Ako to uradim, moj narod mi neće nikada oprostiti"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji bi podrazumijevao jednostrano povlačenje ukrajinskih snaga iz istočne regije Donbas i predaju tog teritorija Rusiji.

Zelenski je to rekao u intervjuu za Axios, u trenutku dok su se ukrajinski i ruski pregovarači sastajali u Ženevi u trećem krugu izravnih razgovora. Glavna prepreka u pregovorima je kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko 10% i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

Američki posrednici Stiv Vitkof i Džared Kušner, prema riječima Zelenskog, poručili su mu da Rusija doista želi okončati rat te da bi se na toj osnovi trebao koordinirati sa svojim pregovaračkim timom. No ukrajinski predsjednik dao je do znanja da je znatno pesimističniji.

Poziv na ustupke

Poručio je i da Vitkof i Kušner ne bi smjeli pokušavati prisiliti ga da vlastitom narodu prodaje viziju mira koju bi oni smatrali "neuspješnom pričom".

Zelenski je naglasio da "nije pošteno" što predsjednik SAD-a Donald Trump javno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi postizanja mira. Trump je posljednjih dana dvaput poručio da je na Zelenskom da učini ustupke.

- Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne odluka - rekao je Zelenski.

Istaknuo je da, iako je možda lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na znatno veću Rusiju, trajni mir ne može se postići tako da se "Putinu da pobjeda". Zahvalio je Trampu na naporima oko postizanja mira te rekao da u privatnim razgovorima s Kušnerom i Vitkofom ne osjeća pritisak kakav Tramp koristi u javnosti.

- Poštujemo se - rekao je Zelenski, dodavši da "nije osoba koja lako popušta pod pritiskom". Ponovio je da bi najbolji način za iskorak u teritorijalnom pitanju bio izravan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kazao je da je svojem timu naložio da u Ženevi pokrene pitanje sastanka na razini čelnika.

"To neće oprostiti"

Prema navodima Axiosa, američki posrednici predložili su da se ukrajinske snage povuku iz dijelova Donbasa koje još drže te da to područje postane demilitarizirana "slobodna gospodarska zona". Vašington se zasad nije izjasnio o tome pod čijim bi suverenitetom to područje bilo.

Zelenski je spreman razgovarati o povlačenju snaga, ali uz uvjet da i Moskva povuče svoje snage na jednaku udaljenost. Odbacio je rusku tvrdnju o suverenitetu nad tim područjem. Tvrdi da su u drugom krugu pregovora ruski predstavnici obećali konzultirati Moskvu i vratiti se s detaljnim stavom o teritorijalnom pitanju.

U 37-minutnom telefonskom intervjuu Zelenski je naglasio da su Vašington i Kijev suglasni da svaki sporazum mora biti potvrđen na referendumu u Ukrajini. Ako bi sporazum podrazumijevao jednostavno povlačenje Ukrajine iz Donbasa, uz gubitak suvereniteta i građanskih prava ljudi koji ondje žive, uvjeren je da bi bio odbijen.

- Emotivno, ljudi to nikada neće oprostiti. Nikada. Neće oprostiti meni, neće oprostiti Sjedinjenim Državama - rekao je Zelenski, dodavši da Ukrajinci "ne mogu razumjeti zašto" bi trebali odustati od dodatnog teritorija.

"Moramo odlučiti i moramo završiti rat"

- To je dio naše zemlje, svi ti građani, zastava, zemlja - poručio je. S druge strane, smatra da bi ukrajinski građani mogli prihvatiti sporazum koji bi zamrznuo trenutačne linije razdvajanja u Donbasu, kao što je predviđeno za još dvije regije pod ruskom kontrolom.

- Mislim da, ako u dokument unesemo da ostajemo ondje gdje jesmo na liniji kontakta, ljudi bi to podržali na referendumu. To je moje mišljenje - naveo je.

Rusija, međutim, inzistira da će preuzeti cijeli Donbas, bilo pregovorima ili silom. Rusku delegaciju u Ženevi sada predvodi savjetnik Vladimira Putina Vladimir Medinski. Zelenski strahuje da bi, s promjenom vodstva, ruska strana mogla odugovlačiti razgovore ili ih vratiti na početak kako bi Rusija dobila više vremena na bojištu.

Istaknuo je i da Medinski, poput Putina, voli govoriti o "povijesnim korijenima" rata. "Nemamo vremena za sva ta sranja. Moramo odlučiti i moramo završiti rat", ustvrdio je Zelenski.

Naglasio je da su razgovori između Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju bili produktivniji. Dvije strane uglavnom su se složile oko mehanizma, pod vodstvom SAD-a, za nadzor eventualnog primirja uz pomoć dronova.

Novi izbori

Ukrajina želi da u nadzor budu uključene i europske zemlje, no Rusija se tome protivi. Prema navodima dvaju izvora upoznatih s pregovorima, vojna skupina je u Ženevi ostvarila određeni napredak, dok su politički pregovori zapeli, navodno zbog stavova koje je iznio Medinski.

Jedan od izvora tvrdi i da je ruska strana prigovorila zbog nedavnih javnih izjava Zelenskog te ga optužila da ne pregovara ozbiljno, već pokušava povećati svoju popularnost u zemlji uoči mogućih izbora.

Zelenski je rekao da ništa još nije odlučeno, ali da je moguće da se novi predsjednički izbori održe istodobno s referendumom. U rujnu je izjavio da će se, nakon završetka rata, povući iz politike. No sada je dao do znanja da bi izbori mogli biti održani tijekom krhkog primirja te da bi se u tom slučaju mogao kandidirati.

- Ovisit će o narodu. Vidjet ćemo što oni žele - rekao je. Dodao je da je Rusija zasad pristala samo na jednodnevno primirje kako bi Ukrajina organizirala i provela nacionalno glasanje, dok je, prema njegovu mišljenju, potrebno najmanje 60 dana. Takav ruski stav nazvao je apsurdnim te mogućim pokazateljem da Moskva nije spremna na stvarni mir.