Vijeće ministara BiH danas o izmjenama Zakona o radu u institucijama BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra novi tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, koji je predložio Institut za intelektualno vlasništvo BiH.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta sporazuma o zajmu (Projekt poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom u Federaciji kao dio Investicionog programa za gradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH), između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Pred ministrima bi se trebao naći i Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2026. godini.

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o stanju u oblasti migracije u Bosni i Hercegovini za prvih devet mjeseci 2025. godine.

Prijedlog odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i čeličnih proizvoda, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara BiH.