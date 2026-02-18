Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GRAĐANI TRAŽE PRAVDU

Nastavak protesta u Sarajevu i danas: Okupljanje ponovo u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja

Organizatori su u više navrata istakli da ne pripadaju nijednoj političkoj stranci

S jučerašnjih protesta. Avaz

Dž. R.

18.2.2026

Nakon tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji mladić Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj djevojci je amputirana noga i nalazi se u teškom stanju, održano je pet protesta na kojima građani traže pravdu.

Jučerašnje proteste obilježilo je skanidanje "Hota odlazi", "Ruke su vam krvave", "Izađite napolje", a okupljeni studenti i srednjoškolci su u više navrata tražili ostavku ministrice Naide Hote Muminović, a glavni razlog su navodi da ministrica zabranjuje prisustvo školaraca na protestima.

Organizatori su u više navrata istakli da ne pripadaju nijednoj političkoj stranci, a novi protesti zakazani su za danas u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH.

# ZEMALJSKI MUZEJ
# SARAJEVO
# PROTESTI
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.