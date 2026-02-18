Nastavak protesta u Sarajevu i danas: Okupljanje ponovo u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja

Nakon tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji mladić Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj djevojci je amputirana noga i nalazi se u teškom stanju, održano je pet protesta na kojima građani traže pravdu.

Jučerašnje proteste obilježilo je skanidanje "Hota odlazi", "Ruke su vam krvave", "Izađite napolje", a okupljeni studenti i srednjoškolci su u više navrata tražili ostavku ministrice Naide Hote Muminović, a glavni razlog su navodi da ministrica zabranjuje prisustvo školaraca na protestima.

Organizatori su u više navrata istakli da ne pripadaju nijednoj političkoj stranci, a novi protesti zakazani su za danas u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH.