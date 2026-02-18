Sebija Izetbegović traži smjenu Elvedina Okerića i kompletne Vlade KS

U objavi na Facebooku Izetbegović je navela da, prema njenom mišljenju, postoje brojni razlozi zbog kojih bi aktuelno rukovodstvo trebalo biti razriješeno dužnosti. Kao ključne zamjerke istakla je, kako tvrdi, „neprimjeren odnos prema opoziciji“, ograničavanje rasprave na sjednicama Skupštine te zloupotrebu Poslovnika kojom se, prema njenim riječima, onemogućava zastupnicima da iznose stavove.

Sebija Izetbegović, bivša direktorica KCUS-a i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, oglasila se na društvenim mrežama nizom oštrih kritika upućenih rukovodstvu kantonalne vlasti, pozivajući na smjenu predsjedavajućeg Skupštine KS Elvedin Okerić i kompletne Vlade Kantona Sarajevo.

Poseban dio kritika odnosi se na, kako navodi, nedostatak razmatranja određenih izvještaja iz oblasti saobraćaja. Izetbegović tvrdi da izvještaj Ministarstva saobraćaja za 2020. godinu nikada nije razmatran na sjednici Skupštine, te da na čak 28 sjednica nije bilo izvještaja javnog preduzeća GRAS, iako je, prema njenim riječima, to bila obaveza.

Ona je u objavi povezala ove propuste s aktuelnim problemima u javnom saobraćaju, sugerirajući da bi ranija rasprava mogla spriječiti „teške posljedice“ kojima, kako navodi, javnost svjedoči.

Izetbegović se osvrnula i na ostavku premijera KS Nihada Uka, ocjenjujući je „licemjernom“ i tvrdeći da služi kako bi vlast ostala u tehničkom mandatu. Također je kritikovala stanje u studentskim domovima, navodeći da bi premijer, prema njenom stavu, trebao lično svjedočiti uslovima boravka studenata.

U objavi je iznijela i šire političke optužbe na račun vladajuće koalicije, tvrdeći da je riječ o populizmu i neodgovornom upravljanju koje, kako kaže, dovodi građane u opasnost.

Na kraju poruke Izetbegović je pozvala na smjenu kompletne Vlade Kantona Sarajevo i formiranje nove, uz poruku da aktuelna vlast, prema njenom mišljenju, nema kapacitet da upravlja sistemom.