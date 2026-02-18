Tužilaštvo KS o istrazi tramvajske nesreće: Izuzeto 10 snimaka videonadzora i dokumentacija o rekonstrukciji pruge

Nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja, postupajući tužioci su uvažavajući stav suda, budući da je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je vozač počinio kivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz nehata sa smrtnom posljedicom, nastavili intenzivno poduzimanje radnji dokazivanja u istrazi tramvajske nesreće na kojoj radi tim tužilaca Odjela za opći i privredni kriminal i korupciju.

Istraga se vodi u više pravaca, s posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja.

- Do sada je saslušano 30 svjedoka, izuzeto 10 snimaka videonadzora sa svih okolnih objekata, uključujući snimak videonadzora sa BH Telecoma, Zemaljskog muzeja, Tehničke škole i snimak iz tramvajske kabine. Svi ovi video zapisi trenutno se nalaze na forenzičkoj obradi - saoćili su iz Tužilaštva.