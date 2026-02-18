Tužilaštvo KS o istrazi tramvajske nesreće: Izuzeto 10 snimaka videonadzora i dokumentacija o rekonstrukciji pruge

Prikuplja se dokazna građa s ciljem sveobuhvatnih vještačenja mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke

Tramvajska nesreća. Armin Durgut / Pixsell

M. P.

18.2.2026

Nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja, postupajući tužioci su uvažavajući stav suda, budući da je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je vozač počinio kivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz nehata sa smrtnom posljedicom, nastavili intenzivno poduzimanje radnji dokazivanja u istrazi tramvajske nesreće na kojoj radi tim tužilaca Odjela za opći i privredni kriminal i korupciju.

Istraga se vodi u više pravaca, s posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja.

- Do sada je saslušano 30 svjedoka, izuzeto 10 snimaka videonadzora sa svih okolnih objekata, uključujući snimak videonadzora sa BH Telecoma, Zemaljskog muzeja, Tehničke škole i snimak iz tramvajske kabine. Svi ovi video zapisi trenutno se nalaze na forenzičkoj obradi - saoćili su iz Tužilaštva.

Također je iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izuzeta obimna dokumentacija koja se odnosi na rekonstrukciju kompletne tramvajske pruge i signalni planovi svih relevantnih raskrsnica koji će se vještačiti.

- Prikuplja se dokazna građa s ciljem sveobuhvatnih vještačenja mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke - kazali su.

Inače, dinamika rada na ovom predmetu ovisit će od brzine postupanja istražitelja policijskih agencija, vještaka, drugih agencija za provođenje zakona i od izdavanja naredbi nadležnog suda koje su potrebne za bilo kakve radnje dokazivanja na terenu, objavili su iz Tužilaštva KS.

# TUŽILAŠTVO KS
# NESREĆA
