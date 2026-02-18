Izetbegović: Tražio sam telefonski razgovor s Erdoanom i on je rekao da je bolje da se vidimo

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović otkrio je da je zbog lobiranja Milorada Dodika tražio razgovor sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Također je komentarisao i činjenicu da Turska ne investira u BiH kao, naprimjer, u Srbiji.

Potrošene desetine miliona

Izetbegović je kazao da Dodikovi lobisti na koje su potrošene desetine miliona dolara u novoj strategiji optužuju muslimane za svaki problem koji se dešava u svijetu, pa i u BiH i tako napraviti front u napadu na muslimane.

- Dodik je nevjerovatne stvari govorio. Mogli smo se samo čuditi i govoriti 'šta mu je', ali nije čudno jer ide na uši koje žele to da čuju. Rekao je da je Sarajevo opkolilo Republiku Srpsku, da mi otimamo pravoslavne crkve, da smo mi muslimani u BiH u Drugom svjetskom ratu pobili 45.000 jevrejske djece... Možete reći 'ovaj opet lupa gluposti', ali ne. To ide u utjecajne krugove, imamo jačajuću islamofobiju diljem svijeta kod snaga koje mogu okrenuti trendove u BiH kuda ne treba. Procijenio sam da se moramo suprotstaviti i da to ne možemo sami. Bez prijatelja u svijetu ne možemo. Tražio sam telefonski razgovor s Erdoganom i on je rekao da je bolje da se vidimo - rekao je Izetbegović prilikom gostovanja na TV BIR.

Otkrio je da je Erdoganu ostavio prevedeno na turski sve što je Dodik rekao za muslimane u BiH i za Turke.

"On je procijenio da nije bezazleno i pitao šta konkretno tražim. To je da dođemo do ljudi koji kreiraju politike, prvenstveno u SAD, i da demontiramo laži."