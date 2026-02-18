SBiH Sarajevo: Okerić već četiri godine sprječava da se izvještaji o poslovanju GRAS-a razmatraju u Skupštini KS

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo izražava svoje ogorčenje postupkom predsjedavajućeg Skupštine KS gdina Elvedina Okerića, koji već 4 godine spriječava da se izvještaji o poslovanju KJKP Gras razmatraju u najvišem zakonodavnom tijelu Kantona Sarajevo.

- Šta su razlozi za izbjegavanje ove zakonske obaveze možemo samo nagađati, ali to nas nije spriječilo da napravimo presjek stanja poslovanja Grasa za period 2020/2026. Za pregled poslovanja korišten je Budžet KS, javno dostupni podaci o poslovanju kao i umjetna inteligencija.

Akumulirani gubitak

Podatak koji se pojavljuje u javnosti, a i argument koji koristi aktualna Vlada KS, je da je GRAS već 2020. godine imao akumulirani gubitak u iznosu 330.000.000 KM. Zadnji podatak o stanju akumuliranog duga Grasa je onaj sa 31.12.2024. godine i iznosi 266.000.000 KM.

Za period 2020./2024. godina akumulirani dug je smanjen za 64.000.000 KM. Stanje akumuliranog duga bi sa 2025. godinom trebao biti nešto manji, ali taj podatak još nije objavljen. Budžetom KS za pokriće gubitaka Grasa u periodu 2020./2026. godina izdvojeno je: cca 166.000.000 KM.

Budžetom KS za subvencije javnog prijevoza u periodu 2020./2026. godina izdvojeno je cca 194.000.000 KM. Obzirom da nema zvaničnog podatka o iznosu subvencija po prijevoznicima okviran iznos (na bazi godina gdje je to bilo vidljivo) za Gras iznosi cca 105.000.000 KM.

Ukupno za Gras (pokriće gubitka i subvencije 166.000.000 +105.000.000): cca 271.000.000 KM.

Krediti koji je Kanton Sarajevo podigao na ime Grasa, a odnosi se na rekonstrukciju pruge, izgradnju nove pruge do Hrasnice i kupovinu tramvaja, autobusa, trolejbusa, minibuseva iznose: cca 400.000.000 KM (plus kamata cca) 500.000.000. Preuzeti krediti će biti godinama plaćani iz budžeta KS. Ujedno, još po raznim osnovama za Gras je izdvojeno cca 15.000.000 KM.

786 miliona KM

Ukupno za Gras u perodiu 2020. i 2026. godine iz Budžeta KS je izdvojeno 786 miliona KM.

- Smanjenje akumuliranog gubitka 64.000.000.KM. Pokriće akumuliranih gubitaka, subvencije, krediti, kamate i razne osnove cca 786.000.000 KM. Da zaključimo, Budžet KS je godinama opterećen izdvajanjima za Gras i bit će još godinama opterećen (ukupno cca 786.000.000 KM), a efekat u saniranju akumuliranih dugova je do sada 64.000.000 KM, što je beznačajno.

Smatramo da je ovim pregledom očigledno i jasno zašto izvještaji o poslovanju Grasa još nisu bili na Skupštini KS.