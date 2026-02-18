Narandžasto upozorenje u dijelovima BiH zbog jakog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je za 19. februar 2026. godine narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra u Hercegovini i jugozapadu Bosne, uz očekivane udare brzine od 50 do 70 km/h, lokalno i više.
Upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda odnosi se prvenstveno na područje Hercegovine i jugozapada Bosne, gdje se za četvrtak prognozira pojačan vjetar.
Građanima se savjetuje da poduzmu mjere opreza i redovno prate posljednju prognozu vremena.
Najavljeno je da se mogu očekivati ometanja u dnevnim rutinama te se preporučuje da budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom prostoru. Posebno se apeluje na one koji borave ili rade na izloženim lokacijama da prate upute nadležnih službi i prilagode planirane aktivnosti prognoziranim uslovima.
U napomenama je istaknuto da Federalni hidrometeorološki zavod ima pravo u svakom trenutku izmijeniti, dopuniti ili ispraviti objavljene informacije, djelimično ili u potpunosti, zavisno od razvoja vremenske situacije.