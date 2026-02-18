Preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva BiH: Sudilo mu se i za ratne zločine

U Doboju je danas, nakon duže i teške bolesti, u 84. godini života preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Paravac je rođen 1943. godine u Kostajnici kod Doboja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1966. godine i niz godina radio u struci.

Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH kao funkcioner SDS cijelu deceniju obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštine Doboj.

Bio je poslanik Narodne skupštine Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i član Predsjedništva BiH.

Odlaskom u penziju nastavio je aktivan život i rad, osnivanjem firme u kojoj je radio do posljednjih dana života.

Cijeli život je proveo u rodnoj Kostajnici, gdje je formirao porodicu.

Paravac se na Sudu BiH našao 2016. godine pod optužbama za ratne zločine, a nakon skoro desetogodišnjeg procesa je pravosnažno oslobođen u decembru 2025.

U optužnici se navodilo kako je na početku rata u BiH 1992. godine Paravac bio na čelu tzv. Kriznog štaba Srpske općine Doboj, koji je uspostavila Srpska demokratska stranka (SDS).

- U razdoblju od najkasnije 3. maja 1992. do kraja 1993. godine, u okviru širokog i sistemskog napada usmjerenog na civilno bošnjačko i hrvatsko stanovništvo na području općina Doboj i Teslić, optuženi Borislav Paravac, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba Srpske općine Doboj, optuženik Andrija Bjelošević, u svojstvu načelnika Centra službi sigurnosti Doboj MUP-a RS i istovremeno i člana Kriznog štaba Srpske općine Doboj, kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata izvršili progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općina Doboj i Teslić i to ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem ili drugim teškim oduzimanjem tjelesne slobode suprotno temeljnim pravilima međunarodnog prava - tvrdili su tužitelji.

Optužnica im je stavljala na teret da su osobe podvrgavali mučenju te su ubijali i nanosili teške tjelesne povrede civilnom stanovništvu te ih prisiljavali na prinudni rad.

- Pljačkali su imovinu te uništavali kulturne, vjerske i historijske spomenike i ustanove - navodilo se.