Kapidžić na pitanje novinarke "Avaza": Učinit ćemo sve da ne ostanu u tehničkom mandatu do izbora

Faruk Kapidžić, predsjednik SDA KS, na konferenciji za medije je kazao, na pitanje novinarke "Avaza", da je ostavka Uka bacanje prašine u oči građanima i da je očito da će se pokušati da do izbora ostanu u tehničkom mandatu.

- Znamo za takav modus operandi, nije nas iznenadila ostavka Uka, nije nas iznenadila propaganda da se to pretvara u herojski čin, skandalozno da to nije bilo u četvrtak, nego kad je propao plan da se sve svali na jednog čovjeka i SDA. Kao što su žohari i pacovi - SDA-ovi žohari i pacovi. Građani su dali reakciju, naravno da žele da ovako ostane do izbora u tehničkom mandatu. Nećemo to dozvoliti, ne samo zbog Uka, nego zbog više ministara. Šteta ima kontinuitet od 2018., određeni ministri su pod istragama. Ovo je očajnički pokušaj da se napravi teren za izbore. Tu ide i odgovornost za Komisiju za sigurnost. Ministar sedam godina vodi, a Okerić je Komisiji za sigurnost 12 godina, a na kraju dođe do smrtnog ishoda. Učinit ćemo sve da se formira ekspertska Vlada - naveo je Kapidžić.

Na pitanje šta znači tačno ekspertska Vlada, da li će dopustiti Trojki da je prave ili će oni preuzeti odgovornost, član Predsjedništva SDA Haris Zahiragić je rekao:

- Sa Trojkom nećemo, dat ćemo im vrijeme da potvrde parlamentarnu većinu. Nama je najlakše da ih kritikujemo do izbora, a ako ne bude rješenja njihovog, mi ćemo biti dio rješenja, vidjet ćemo na organima na koji način.