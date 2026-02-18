PORUKA MLADIMA

Učenice Osnovne škole "Isak Samokovlija": Borimo se za pravdu

Kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu i danas su se okupili građani

Učenice OŠ "Isak Samokovlija". Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

18.2.2026

Kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu i danas su se okupili građani kako bi izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovornost nakon stravične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio Erdoan Morankić, dok su četiri osobe zadobile teške povrede.

Okupljeni su poručili da neće odustati od zahtjeva za istinom i pravdom, ističući da je sigurnost građana prioritet koji mora biti iznad svega.

Među okupljenima su bile i učenice Osnovne škole Isak Samokovlija, koje su poručile:

- Želimo da pošaljemo poruku mladima da izađu na ulice da se bore za pravdu. Također tu smo da pružimo podršku porodici Erdoana Morankića i da poručimo povrijeđenoj djevojci da svi stojimo uz nju.

# SARAJEVO
# PROTESTI
