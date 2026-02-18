Snimak iz zraka: Pogledajte koliko se građana okupilo ispred Zemaljskog muzeja

Kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu i danas su se okupili građani koji protestuju nakon tramvajske nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene.

Građani se već danima okupljaju ispred Zemaljskog muzeja, na lokaciji gdje se dogodila nesreća. Uz blokadu glavne saobraćajnice, okupljeni se kreću prema centru grada i institucijama vlasti, tražeći odgovornost.

Prvi zahtjev studenata i srednjoškolaca odnosi se na objavu potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimak kamere iz tramvaja u trenutku nesreće.

- Potpuno povucite sve stare tramvaje dok isti ne prođu ponovno servisiranje! Podatke o ispravnosti objavite javno - drugi je zahtjev ove grupe.

Okupljeni traže i ostavke svih odgovornih u sistemu javnog prijevoza.

- Izgradite kvalitetan, siguran prijevoz i obustavite privatizaciju javnog gradskog prijevoza - četvrti je zahtjev demonstranata.

