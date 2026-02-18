PROTESTI U SARAJEVU

Samir Hrnjica: Moj privatni život nije relevantan, neću se povući ni utišati

Piše: Evelin Trako

18.2.2026

Samir Hrnjica i danas je na ulicama Sarajeva zajedno s drugim učesnicima protesta te se odlučio izjasniti o navodima koji su kružili društvenim mrežama, a tiču se njegovog privatnog života.

U obraćanju javnosti poručio je da njegov privatni život i lični izbori "uopšte nisu bitni, niti su relevantni", naglašavajući da je on "obični građanin" koji je imao dovoljno hrabrosti da progovori.

- Želio bi da dam izjavu vezano za jučerašnje linčovanje koje je narušilo moju privatnost, integritet i moj život. Želim da kažem da ja i moj privatni život nisu bitni ni relevatni. Ja sam obični građanin koji je samo htio da dokaže da šutnja nije zlato, a vi koji ste odlučili da širite i pričate stvari iz mog privatnog života, svjesni ste da nemate ništa drugo protiv mene pa ste odlučili napasti moju ličnost i moj karakter. Samo jedno pitanje: S kojim ciljem? Neću se povući niti će mi glas biti tiši jer znam da sam pokrenuo nešto dobro i revolucionarno - kazao je Hrnjica. 

Prema njegovim riječima, napadi na njegov karakter pokušaj su da se diskredituje ono što govori i inicijativa koju je podržao.

Istakao je i da šutnja nije rješenje, aludirajući na to da građani imaju pravo i obavezu da traže odgovornost.

