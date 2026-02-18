Pepelnicom započela korizma: Vrijeme posta, molitve i duhovne obnove

Danas se obilježava Pepelnica ili Čista srijeda, dan kojim započinje vrijeme korizme - razdoblje od 40 dana priprave za najveći kršćanski blagdan Uskrs.

Svećenici ističu kako Pepelnica vjernike poziva na dublju duhovnu obnovu kroz molitvu, dobra djela i odricanje, u želji da se srce pripremi za slavlje Kristova uskrsnuća.

Tim povodom fra Ivan Landeka, meštar novaka iz Franjevačkog samostana na Humcu, kazao je kako pepeo simbolizira prolaznost našega ovozemaljskoga života.

- Zato svećenik posipajući pepelom glavu vjernika izgovara riječi: "Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti - kazao je Landeka.

Naglasio je kako Pepelnica označava početak svetog korizmenog vremena te da je, uz Veliki petak, dan obveznog posta i nemrsa, zbog čega ima posebno značenje za sve vjernike.

Prema njegovim riječima, glavne duhovne prakse koje vjernici prakticiraju tijekom korizme su molitva, post i djela milosrđa.

- Uloga molitve, posta i djela ljubavi je da nas preobražavaju odnosno suobličuju Isusu Kristu. Po njima bi naše srce trebalo postati sličnije Isusovu srcu i naše djelovanje sličnije Isusovu djelovanju - kazao je on.

Na pitanje zašto se u korizmeno vrijeme ne ubrajaju nedjelje u 40 dana priprave za Uskrs, fra Laneka objašnjava da je svaka nedjelja tijekom godine – pa tako i u korizmi – posvećena spomenu Isusova uskrsnuća, odnosno njegovoj pobjedi nad grijehom i smrću.

- To je temeljna istina naše vjere. Budući da se svake nedjelje spominjemo Isusova uskrsnuća, ona je uvijek slavlje. Zato nedjeljom ne postimo - zaključio je meštar novaka fra Landeka.

Diljem župa služe se mise i obredi pepeljanja, a vjernici se potiču na mir, praštanje i solidarnost prema bližnjima tijekom korizmenog vremena.