NAPRAVIO HAOS NA SKENDERIJI

Video / "Avaz" otkriva identitet razjarenog vozača koji je pokušao automobilom da uđe u masu: Pronađena mu droga

On je automobilom pokušao da uđe u masu na Skenderiji, gdje se nalazila veća grupa demonstranata, koji već šesti dan protestuju nakon smrti mladića Erdoana Morankića

Irfan Karić uhapšen. Avaz

Piše: Evelin Trako

18.2.2026

Kako saznaje portal "Avaza", pripadnici MUP-a KS danas su uhapsili Irfana Karića.

On je automobilom pokušao da uđe u masu na Skenderiji, gdje se nalazila veća grupa demonstranata, koji već šesti dan protestuju nakon smrti mladića Erdoana Morankića.

Kako je potvrđeno za "Avaz", kod njega je pronađena i droga, nakon čega je priveden.

# PROTEST
# SARAJEVO
# IRFAN KARIĆ
