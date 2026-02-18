Glavni imam Medžlisa IZ Brčko: Ramazan prilika da prema ljudima budemo bolji

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko Mustafa ef. Gobeljić uputio je danas čestitku svim muslimanima povodom nastupajućeg mjeseca posta – ramazana.

- Večeras sa zalaskom sunca nastupa mubarek mjesec ramazan, najodabraniji mjesec u jednoj hidžretskoj godini. To je mjesec posebno izražene Allahove dž.š. milosti i rahmeta, oprosta makfireta. To je mjesec naših teoba, našeg kajanja, našeg intenzivnijeg življenja vjere. To je mjesec i posebnih ibadeta i izvanredna prilika našeg vjerničkog, i vertikalnog i horizontalnog rasta i širenja. Doslovno to znači da je mjesec ramazan prilika da se Bogu dragom približimo, a da prema ljudima budemo bolji. Svim muslimanima čestitam nastupajući mubarek mjesec ramazan uz molbu Allahu dž.š. da ga svi skupa ispostimo u zdravlju i dobrom raspoloženju i porodičnoj sreći - poručio je ef. Gobeljić.

Sveti mjesec ramazan, vrijeme duhovnog obnavljanja za muslimane širom svijeta nastupa večeras i tada će se klanjati prva teravija. Ramazan zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji i predstavlja jedan od temeljnih ibadeta muslimana. Post u ovom mjesecu obavezan je za sve punoljetne, razumne i zdrave vjernike koji se ne nalaze na putu, a njegova suština ogleda se u odricanju, disciplini i duhovnom pročišćenju. Post traje od zore do zalaska sunca.

Kraj ramazana označava Ramazanski bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika. Prema Takvimu Islamske zajednice bajram-namaz klanjat će se u petak, 20. marta.