ČESTITKA

Glavni imam Medžlisa IZ Brčko: Ramazan prilika da prema ljudima budemo bolji

Svim muslimanima čestitam nastupajući mubarek mjesec ramazan uz molbu Allahu dž.š. da ga svi skupa ispostimo u zdravlju i dobrom raspoloženju i porodičnoj sreći, poručio je ef. Gobeljić

Čestitka Mustafe ef. Gobeljića. Fena

FENA

18.2.2026

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko Mustafa ef. Gobeljić uputio je danas čestitku svim muslimanima povodom nastupajućeg mjeseca posta – ramazana.

- Večeras sa zalaskom sunca nastupa mubarek mjesec ramazan, najodabraniji mjesec u jednoj hidžretskoj godini. To je mjesec posebno izražene Allahove dž.š. milosti i rahmeta, oprosta makfireta. To je mjesec naših teoba, našeg kajanja, našeg intenzivnijeg življenja vjere. To je mjesec i posebnih ibadeta i izvanredna prilika našeg vjerničkog, i vertikalnog i horizontalnog rasta i širenja. Doslovno to znači da je mjesec ramazan prilika da se Bogu dragom približimo, a da prema ljudima budemo bolji. Svim muslimanima čestitam nastupajući mubarek mjesec ramazan uz molbu Allahu dž.š. da ga svi skupa ispostimo u zdravlju i dobrom raspoloženju i porodičnoj sreći - poručio je ef. Gobeljić.

Sveti mjesec ramazan, vrijeme duhovnog obnavljanja za muslimane širom svijeta nastupa večeras i tada će se klanjati prva teravija. Ramazan zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji i predstavlja jedan od temeljnih ibadeta muslimana. Post u ovom mjesecu obavezan je za sve punoljetne, razumne i zdrave vjernike koji se ne nalaze na putu, a njegova suština ogleda se u odricanju, disciplini i duhovnom pročišćenju. Post traje od zore do zalaska sunca.

Kraj ramazana označava Ramazanski bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika. Prema Takvimu Islamske zajednice bajram-namaz klanjat će se u petak, 20. marta.

# RAMAZAN
# MUSTAFA EF. GOBELJIĆ
# MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BRČKO
