Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNICA NF-A

OSCE nakon prijetnji smrću Jeleni Trivić poziva nadležne na hitnu reakciju

Prijetnje smrću upućene povodom njene izjave o nedavnim događajima u Širokom Brijegu su apsolutno neprihvatljive

Jelena Trivić. Narodni front

FENA

18.2.2026

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, nedvosmisleno osuđujući svaki oblik nasilja i zastrašivanja, naglašava da su prijetnje smrću upućene predsjednici Narodnog fronta Jeleni Trivić, povodom njene izjave o nedavnim događajima u Širokom Brijegu, apsolutno neprihvatljive u bilo kojem demokratskom društvu, saopćila je Misija OSCE-a u BiH.

- Ovakvi postupci ne samo da ugrožavaju osnovna prava na slobodu izražavanja i političkog djelovanja već i produbljuju strah i nepovjerenje unutar i između zajednica direktno narušavajući osjećaj sigurnosti koji svi građani Bosne i Hercegovine zaslužuju.

Misija poziva nadležne na hitnu reakciju radi temeljite, nepristrasne istrage i privođenja odgovornih.

Svi građani i izabrani zvaničnici moraju imati mogućnost da žive i rade u okruženju bez zastrašivanja i nasilja, naglašava Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini - poručili su.

# MISIJA OSCE-A U BIH
# JELENA TRIVIĆ
# NARODNI FRONT
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.