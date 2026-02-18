OSCE nakon prijetnji smrću Jeleni Trivić poziva nadležne na hitnu reakciju

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, nedvosmisleno osuđujući svaki oblik nasilja i zastrašivanja, naglašava da su prijetnje smrću upućene predsjednici Narodnog fronta Jeleni Trivić, povodom njene izjave o nedavnim događajima u Širokom Brijegu, apsolutno neprihvatljive u bilo kojem demokratskom društvu, saopćila je Misija OSCE-a u BiH.

- Ovakvi postupci ne samo da ugrožavaju osnovna prava na slobodu izražavanja i političkog djelovanja već i produbljuju strah i nepovjerenje unutar i između zajednica direktno narušavajući osjećaj sigurnosti koji svi građani Bosne i Hercegovine zaslužuju.

Misija poziva nadležne na hitnu reakciju radi temeljite, nepristrasne istrage i privođenja odgovornih.

Svi građani i izabrani zvaničnici moraju imati mogućnost da žive i rade u okruženju bez zastrašivanja i nasilja, naglašava Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini - poručili su.