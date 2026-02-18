RASPRAVA U NSRS

Video / Stevandić izbacio Vučinića sa sjednice: "Bog će ti sve vratiti, budalo"

Vi ne znate šta ćete od zlobe i pakosti. Samo su vam dobri helezi, konakovići i šmitići, rekao je Stevandić

Nenad Stevandić. BNTV

M. Až.

18.2.2026

Novu žestoku raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srpske imali su opozicioni poslanik stranke Za pravdu i red, Đorđe Vučinić, i predsjedavajući Nenad Stevandić.

Tokom sjednice, Stevandić se obratio Vučiniću i predsjedniku njegove stranke, Nebojši Vukanoviću:

- Vi se toliko bavite tuđim porodicama. Danas ste ispljuvali barem 20 porodica. Vas dvojica snimajte one filmove o tupanu i glupanu, a sa mnom nećete tako postupati. Vi ne znate šta ćete od zlobe i pakosti. Samo su vam dobri helezi, konakovići i šmitići. Nemjerljivo je to koliko ste vi štete nanijeli raznim porodicama i vama će to vratiti neko ko se bavi ovim duhovnim stvarima, ovaj odozgo - rekao je Stevandić.

Vučinić se potom žalio na povredu poslovnika i istakao da su narodni poslanici dužni poštovati dostojanstvo NSRS i obraćati se jedni drugima s uvažavanjem.

Stevandić ga je odmah prekinuo i poručio da mu ne dozvoljava povredu poslovnika, na šta je Vučinić odgovorio: "Nemoj meni glumiti poštenje, kako te nije sramota, sram te bilo."

Nakon toga, Stevandić ga je izbacio sa sjednice, uz riječi: "Ti si budala" i "Tako izbacuju iz kafane".

# NSRS
# NENAD STEVANDIĆ
# ĐORĐE VUČINIĆ
