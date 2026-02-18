Delegati Kluba bošnjačkog naroda zbog Dodika uputili akt VSTV-u BiH

Delegati Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas su uputili akt Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH sa zahtjevom za utvrđivanje razloga zbog kojih još nije izvršena pravna posljedica osude koja se odnosi na zabranu obavljanja dužnosti predsjednika političke stranke navedenoj osobi, kao što je najavljeno prilikom podnošenja krivične prijave protiv Milorada Dodika.

- Presudom Suda Bosne i Hercegovine navedena osoba je oglašena krivim zbog krivičnog djela iz člana 203a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a jedna od pravnih posljedica te osude je zabrana obavljanja funkcije predsjednika političke stranke koja se trenutno ne poštuje - saopćeno je iz Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.