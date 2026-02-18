Bećirović uputio ramazansku čestitku: "Neka dani koji dolaze budu ispunjeni mirom, dostojanstvom i osjećajem zajedničke odgovornosti"

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović čestitao je nastupajući mjesec ramazan reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazoviću i muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu.

- Uvažena eminencijo, reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Huseine ef. Kavazoviću, Vama, muftijama, imamima i svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu upućujem najiskrenije čestitke povodom nastupajućeg mjeseca ramazana.

Ramazan je vrijeme posvećenosti, samodiscipline i solidarnosti, mjesec kada se naglašavaju vrijednosti međusobnog poštovanja, humanosti i brige za druge.

To je prilika da se podsjetimo na važnost zajedništva i razumijevanja, kao temelja stabilnog i pravednog društva. Želim da mjesec ramazan donese mir i snagu za suočavanje s izazovima.

Neka dani koji dolaze budu ispunjeni mirom, dostojanstvom i osjećajem zajedničke odgovornosti za bolju budućnost svih građana u Bosni i Hercegovini.Ramazan šerif mubarek olsun!- navodi se u saopćenju Kabineta člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića