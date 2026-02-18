Konaković nema vremena za studente, ali ima za ministra srbijanske diplomatije koji hvali RS

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Sarajevu da je zadovoljan razgovorima koje je vodio s predstavnicima Bosne i Hercegovine, ističući da delegacija Srbije nije došla radi političkih poena, već radi opipljivog i konkretnog napretka u regionalnoj saradnji.

Đurić se medijima obratio u ambasadi Srbije nakon sastanka održanog u sjedištu Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), gdje se sastao s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem i zamjenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu pri Evropskoj službi za vanjsko djelovanje Emanuelom Giaufretom.

Domaćin susreta bio je Amer Kapetanović, generalni sekretar RCC-a. Dan ranije Đurić je boravio u Banjoj Luci, gdje je razgovarao s rukovodstvom RS.

Prema njegovim riječima, svrha posjete bila je jačanje regionalne saradnje, unapređenje ekonomskih veza i međusobna podrška na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Istakao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum i položaj RS-a e te da saradnja treba biti usmjerena ka budućnosti.

- Jasno je da postoje različita gledanja na teme iz protekle tri i po decenije, ali postoji i opredjeljenje da odnosi idu naprijed - poručio je Đurić, dodajući da mu je, kako je naveo, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao zadatak da radi na stabilizaciji prilika, jačanju položaja srpskog naroda i ekonomskih veza.

Moratorij na teške riječi

Naglasio je i da je ovo izborna godina u Bosni i Hercegovini, što može donijeti pojačanu političku retoriku, ali da Srbija, kako je rekao, neće pribjegavati zapaljivim narativima.

- Umjesto toga, Beograd zagovara neku vrstu moratorija na teške riječi, izjave i poteze, što smatramo da je u obostranom interesu - poručio je.

Tokom sastanka u RCC-u razgovarano je o unapređenju regionalne i evropske integracije, jačanju poslovne saradnje, infrastrukturnom povezivanju i većem uključivanju mladih. Učesnici su ponovili podršku radu RCC-a kao platforme za kontinuirani dijalog u jugoistočnoj Evropi.

Đurić je pohvalio i, kako je naveo, "diplomatske uspjehe" rukovodstva RS-a u proteklim mjesecima, ističući da saradnja Srbije s RS-om nije usmjerena protiv bilo koga, već predstavlja, kako je rekao, izraz brige za srpski narod i opredijeljenosti za konstruktivnu regionalnu saradnju s Bosnom i Hercegovinom.

- Smatramo da promjene koje se dešavaju u svijetu predstavljaju novu sigurnosnu instalaciju i političku realnost koja nalaže da mi napravimo prvi korak, čak i onda kada to nije najpopularnije - zaključio je.

Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović danas je u Sarajevu bio domaćin sastanaka na temu regionalne saradnje s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, ministrom vanjskih poslova Srbije Markom Đurićem i zamjenikom glavnog direktora za zapadnu Evropu u Evropskoj službi za vanjsko djelovanje (EEAS) Emanueleom Giaufretom.

Sagovornici su naglasili važnost kontinuiranog angažmana i saradnje na prevazilaženju zajedničkih regionalnih izazova i ostvarivanju dodatnog napretka u zajedničkim težnjama ka evropskom članstvu.

Tokom sastanka su razmijenili viđenja regionalne i evropske integracije, učvršćivanja direktnih kontakata među ljudima i ekonomskih veza širom regiona kao i zajedničkih prioriteta u okviru šire evropske perspektive Jugoistočne Evrope.

Kapetanović je istaknuo da je jedan od glavnih ciljeva ove organizacije da se omogući konstruktivan angažman regionalnih partnera.

- Vijeće za regionalnu saradnju je osnovano s ciljem da se dijalog u Jugoistočnoj Evropi odvija nesmetano, bez obzira na okolnosti. Regionalna saradnja je uspješna kada smo posvećeni komunikaciji i praktičnoj saradnji koja donosi konkretne koristi našim građanima. Osiguravanje platforme za otvorene i konstruktivne razgovore je srž naše misije - rekao je Kapetanović.

Temelj za ubrzavanje reformi

Učesnici su razgovarali i o važnosti jačanja direktne saradnje poslovnih subjekata, daljem unapređenju infrastrukture i povezanosti širom regiona, kao i o većim mogućnostima za angažman mladih.

Oba ministra su napomenula i važnost kontinuiranih napora da se na konstruktivan i budućnosti okrenut način ostvari napredak u radu Zajedničke komisije za demarkaciju granice.

Giaufret je naglasio da su regionalni dijalog i saradnja prijeko potrebni za ubrzavanje evropske integracije i stvaranje prilika za ekonomije u regionu.

- Konstruktivan dijalog i regionalna saradnja su osnovni temelji za ubrzavanje reformi, učvršćivanje stabilnosti i ostvarivanje konkretnih koristi za sve građane. Evropska unija će nastaviti podržavati inicijative kojima se potiče povjerenje, povećava povezanost i zajednički ostvaruje napredak širom regiona - rekao je Giaufret, saopćeno je iz Vijeća za regionalnu saradnju.

RCC je regionalna organizacija sa sjedištem u Sarajevu, osnovana 2008. godine kao nasljednik Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Djeluje kao operativni sekretarijat Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) i ima zadatak da podstiče politički dijalog, ekonomsku saradnju i evropske integracije zemalja regiona. RCC okuplja 25 učesnika, uključujući države regiona, članice Evropske unije i druge međunarodne partnere, te služi kao platforma za jačanje stabilnosti, povezivanja i zajedničkog napretka jugoistočne Evrope.