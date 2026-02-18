Bihać: Inicijativa vijećnika za dijagnostički aparat da pacijenti ne putuju u Sarajevo

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Bihaća Adnan Lipovača pokrenuo je inicijativu za hitnu nabavku PET-CT aparata i osnivanje Odjela za nuklearnu medicinu u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić”. Cilj prijedloga je omogućiti pacijentima iz Unsko-sanskog kantona brzu i dostupnu dijagnostiku bez višesatnih putovanja u Sarajevo i Mostar.

Prema navodima iz inicijative, pacijenti u teškim fazama bolesti često provode i do 12 sati na putu za pregled koji traje svega 20 minuta, što dodatno opterećuje njihovo zdravlje i porodice.

- Naši građani ne smiju biti građani drugog reda. Pravovremena dijagnostika nije luksuz, već osnovno pravo na liječenje - istakao je Lipovača.

Uz humanitarni aspekt, u inicijativi se ističe i ekonomska opravdanost projekta.

Trenutna sredstva koja Zavod zdravstvenog osiguranja USK izdvaja za refundiranje pregleda i transport pacijenata u druge gradove dugoročno opravdavaju ulaganje u vlastitu opremu. Nabavka PET-CT aparata ocijenjena je kao strateška kapitalna investicija za kantonalno zdravstvo.

Inicijativa predviđa hitnu izradu studije izvodljivosti u roku od 30 dana, planiranje finansijskog okvira kroz rebalans budžeta ili modele javno-privatnog partnerstva te pripremu adekvatnog prostora u skladu sa standardima zaštite od zračenja.

- Ovo nije samo medicinski propust, već i ljudska nepravda. Nećemo stati dok svi građani USK ne dobiju dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu njegu u svom kantonu - poručio je vijećnik Adnan Lipovača.