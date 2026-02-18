Selimbegović kritikovao Konakovića: "Ne postoji dno koje ovaj čovjek nije u stanju dotaći"

Sekretar Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Dženan Selimbegović, se osvrnuo na komentar ministra vanjskih poslova BiH i lidera NiP-a Elmedina Konakovića.

Konaković je kritizirao izjave lidera SDA, Bakira Izetbegovića, o tome kako Turska ne investira u BiH ali odlazi na mezar prvog rahmetli Alije Izetbegovića.

Selimbegović je kazao kako Konaković nije napisao niti jednu riječ o tragediji koja je pogodila a ima vremena da se bavi Bakirom Izetbegovićem. Ne postoji dno koje ovaj čovjek nije u stanju dotaći, dodao je.

- Elmedinu Konakoviću očigledno nije stalo do tragedije izazvane izlijetanjem tramvaja u Kantonu u kojem on lideriše procesima već 12 godina, a niti do političkog i svakog drugog haosa koji je to izazvalo u glavnom gradu BiH i kantonu u kojem je i danas vlast.

Ne interesuju ga niti protesti, niti koalicioni partneri, niti činjenica da je Vlada Kantona Sarajevo pala.

Nije niti jednu riječ izgovorio niti napisao u javnom prostoru na tu temu.

Ali zato ima vremena i svu pažnju svijeta da se danas nakon višednevne šutnje bavi Bakirom Izetbegovićem.

Ne postoji dno koje ovaj čovjek nije u stanju dotaći - naveo je.