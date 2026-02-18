U džamiji “Kralja Abdullaha” u Tuzli klanjana prva teravija

A. Bešić

18.2.2026

U džamiji “Kralja Abdullaha” u Tuzli večeras je klanjana prva teravija ovogodišnjeg ramazana.

Početak ramazana u Tuzli tradicionalno je označen pucnjem topa sa uzvišenja Kicelj. S nastupanjem akšama, snažan pucanj odjeknuo je gradom, simbolično najavivši dolazak mubarek mjeseca.

Neposredno nakon toga, sa tuzlanskih džamija proučeni su ezani, pozivajući vjernike na akšam-namaz i prvu teraviju.

Munare širom Tuzle zasjale su svjetlošću kandilja, dajući gradu poseban ramazanski ugođaj.

Ramazan je mjesec posta, duhovne obnove i oprosta, vrijeme u kojem se vjernici posvećuju molitvi, solidarnosti i dobrim djelima.

# TERAVIJA
# RAMAZAN
# TUZLA
