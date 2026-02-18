Studentica uputila otvoreno pismo Naidi Hota-Muminović: Zaključana vrata nisu reforma, nego strah

Jedna studentica javno se obratila NiP-ovoj ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naidi Hota-Muminović u jeku višednevnih protesta mladih u Sarajevu.

Postavila je niz pitanja o, kako tvrdi, pritiscima i mjerama u pojedinim školama.

U otvorenom pismu, koje se dijeli na društvenim mrežama i među učesnicima protesta, studentica je kritikovala način na koji se, prema njenim navodima, tretiraju učenici tokom aktuelnih dešavanja, posebno ističući praksu zaključavanja školskih objekata.

"Gdje u zakonu piše da se djeca smiju zaključavati?"

Autorica pisma navodi da se u školama, umjesto prostora za slobodno izražavanje, stvara atmosfera straha i kontrole, prenosi Crna Hronika.

- Gdje u zakonu piše da se djeca smiju zaključavati u zgradama? Ko je dao instrukciju direktorima da ključevima i prijetnjama guše glas mladosti koja traži sigurnost na ulicama? - stoji u njenom obraćanju.

U pismu se dalje postavlja pitanje da li obrazovni sistem podstiče slobodu mišljenja ili, kako navodi, šalje poruku da učenici trebaju šutjeti i trpjeti.

Obrazovni sistem mora biti na strani učenika

Otvoreno pismo dolazi u trenutku pojačanog društvenog pritiska na institucije, nakon što su protesti mladih u Sarajevu okupili veliki broj učenika i studenata koji traže veću sigurnost, odgovornost vlasti i promjene u sistemu.

Poruka koja odjekuje među mladima Studentica je svoje obraćanje zaključila pozivom da se, kako navodi, “otključaju vrata – i škola i istine”, poručujući da obrazovni sistem mora biti na strani učenika i njihove sigurnosti.

"Ko je dao instrukciju"

Otvoreno pitanje ministrici Naidi Hota-Muminović

Poštovana ministrice,

Dok u toplim kabinetima pišete saopštenja o “evropskim standardima” i “modernom obrazovanju”, djeca u sarajevskim školama svjedoče nečemu što više liči na disciplinski logor nego na obrazovnu ustanovu.

Pitam Vas javno, pred cijelim Sarajevom:

Gdje u zakonu piše da se djeca smiju zaključavati u zgradama?

Ko je dao instrukciju direktorima da ključevima i prijetnjama “vladanjem” guše glas mladosti koja traži sigurnost na ulicama?

Čega se bojite? Ako je obrazovni sistem koji vodite dobar, zašto se plašite kritike onih koji su u njemu svaki dan? Koja je lekcija danas na rasporedu? Da li učite našu djecu da šute i trpe dok im grad postaje nesiguran, ili ih učite da budu slobodni građani sa kičmom?

Ministrice, papir trpi sve, ali sarajevski asfalt i ovi mladi ljudi ne trpe nepravdu. Demantiji Vam više ne prolaze dok učenici izlaze pred kamere i govore istinu o pritiscima.

Vrijeme je da otključate vrata – i škola i istine. Ako niste uz djecu, niste ni za ministarstvo.