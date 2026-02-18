RS izgubila 150 miliona KM preko IRB-a, iako je rješenje bilo "ispred nosa"

Na sjednici Narodne skupštine RS poslanici su podsjetili na činjenicu da je Vlada RS u novembru 2023. godine prihvatila ponudu bijeljinske firme za otkup 180 miliona KM dospjelih potraživanja Investiciono-razvojne banke RS, piše Srpskainfo.

Vlasnik firme „Standard prva“, koja je od IRB Republike Srpske otkupila portfolio potraživanja, jeste advokat Miloš Stevanović.

Tokom razmatranja Revizorskog izvještaja o poslovanju IRB u 2024. godini, u utorak su poslanici opozicije podsjetili na slučaj kada je Stevanović kupio 180 miliona KM potraživanja za samo 32 miliona KM.

Naplatio potraživanja

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, rekao je da je Stevanović naplatio potraživanja i zaradio 150 miliona KM.

Slaviša Marković, poslanik PDP, citirao je Stevanovića navodeći da se on, kako tvrdi, rugao Vladi Srpske jer je rekao da su to bili „zaista dobri krediti“ i „dobro kolateralizovani“.

Dražen Vrhovac, narodni poslanik SNSD, koji je ranije bio direktor IRB, pokušao je opravdati ovu prodaju navodeći da potraživanja nisu mogla ići ni pfening manje, jer niko nema pravo da ih umanji radi naplate.

– Stevanović, kada je otkupio potraživanja, imao je pravo kao privatno pravno lice da sjedne sa komitentima i da se dogovori. Zato je uspio brzo da naplati, ali sigurno ne u iznosu u kojem su nastala potraživanja – rekao je Vrhovac.

Posebne firme

Ekonomista Zoran Pavlović rekao je da za ovakve situacije postoji dobar primjer iz prakse, te da to znaju i u IRB. Naglasio je da se banke ne bave direktno naplatom spornih potraživanja, već osnivaju posebne firme koje se time bave.

– Sporna i nenaplativa potraživanja prenesu se na tu firmu, koja se profesionalno bavi naplatom onoga što se ne može naplatiti standardnim mehanizmima u finansijskom sektoru. Dakle, nije bilo potrebe prodavati potraživanja, već iskoristiti iskustvo koje je imala Hipo banka – objasnio je Pavlović.

Dodao je da je Hipo banka registrovala jednu firmu u Republici Srpskoj i drugu u Federaciji BiH koje su preuzele čišćenje bilansa.

– Sve što je ta firma ostvarila kroz naplatu i različite modele restrukturisanja, praktično se vraćalo banci. To je model koji je poznat i primjenjivan. Zašto je IRB išao na ovu soluciju, treba pitati njih – naveo je Pavlović.

Odgovornost na menadžmentu

Prema njegovim riječima, odgovornost za ovakav ishod je na menadžmentu IRB.

– Menadžment nije istražio sve opcije koje su mogle biti primijenjene u datom momentu, već su se odlučili na prodaju potraživanja bez detaljne analize tržišta. Odgovoran je onaj ko je dozvolio da se daju krediti bez adekvatnog osiguranja naplate, zatim onaj ko nije učinio sve da se potraživanja naplate, ali i onaj ko je odlučio da ih proda umjesto da angažuje profesionalce – rekao je Pavlović.