Stanje na putevima: Na pojedinim dionicama zabilježen je jak vjetar, potreban oprez zbog odrona

Prema podacima putnih službi sa terena, saobraćaj se na većini puteva u Bosna i Hercegovina odvija nesmetano, uz uglavnom dobre uslove za vožnju. Kolovozi su pretežno suhi ili mjestimično vlažni.

Na pojedinim dionicama zabilježen je jak vjetar, posebno na širem području Bihaća, Bosanskog Petrovca, Ključa, Livna, Šujice, Kamenskog, Glamoča, Bosanskog Grahova, Cazina, Velike Kladuše i Bosanske Krupe. Mjestimično ima slabije magle (Nišići), dok na određenim pravcima upozorava na osipanje kamenog materijala, zemlje i pijeska na kolovoz (Srebrenik-Šićki Brod, Banovići-Živinice, Olovo -Kladanj, Donji Vakuf-Jajce-Crna Rijeka-Banja Luka, Bugojno-Kupres).

Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu te povećan oprez na dionicama izloženim jakim udarima vjetra i mogućim odronima.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.