Oblačno i vjetrovito vrijeme danas, krajem dana padavine

Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Krajem dana ili tokom noći širom zemlje. Na vrhovima planina snijeg. Intenzivnije padavine na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 5, u Hercegovin i sjevernim područjima Bosne do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 15 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

Pogoršanje praćeno padavinama i strujanjem toplijeg zraka, koje će se tokom dana sa juga i jugozapada proširiti na cijelu zemlju, uslovljava nepovoljnu biometeorološku prognozu. Većina populacije bit će lošijeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, malaksalosti, dekoncentracije, kao i problemi sa snom. Poželjno je umanjiti aktivnosti.