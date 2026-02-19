TRAMVAJSKA NESREĆA

Gavrankapetanović za "Avaz": Povrijeđena maloljetnica stabilnog stanja koje se i dalje poboljšava

Liječenje se i dalje nastavlja uz anesteziološki nadzor i multidisciplinarni pristup

Prof. dr Ismet Gavrankapetanović. Screenshot

Piše: Dženana Redžepagić

19.2.2026

Direktor Opće bolnice "Prim dr Abdulah Nakaš" prof. dr. Ismet Gavrankapetanović potvrdio je da je teško povrijeđena 17-godišnjakinja kojoj je amputirana noga nakon tramvajske nesreće puno boljeg stanja i premještena je poluintenzivnu njegu.

- Pacijentica je premještena sa jedinice intenzivne terapije na odjel poluintenzivne njege, jutros stanje stabilnije i u daljem poboljšanju. Liječenje se i dalje nastavlja uz anesteziološki nadzor i multidisciplinarni pristup, te provođenje rehabilitacijskih mjera u skladu sa njenim trenutnim zdravstvenim stanjem - kazao je dr. gavrankapetanović za "Avaz".

