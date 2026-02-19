Stranke iz Sarajeva u Banjoj Luci potpisuju sporazum, Dodik: Nećemo vam biti utočište od bijesa naroda, zaslužujete zvižduke

U Banjoj Luci će danas SDP BiH, NiP, NES, Naprijed i PDA potpisati sporazum o zajedničkom nastupu na Općim izborima za entitetski nivo vlasti.

To je žestoko komentirao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Propali političari iz Sarajeva, Banja Luka neće biti vaše utočište od bijesa naroda, pokriće za vaš amaterizam, niti izvor na kome ćete oprati krv ljudi iz Jablanice, Tuzle, Sarajeva, stradalih zbog vaše nesposobnosti i bahatosti.

Kao predratni komunisti, bježite u ilegalu u inostranstvo da biste se sakrili od svog naroda. Dolazite da nemire sa ulica Sarajeva prenesete na ulice Banje Luke. Dolazite na prvi dan ramazana, pokazujući da vam nije stalo do Bošnjaka, već do haosa u kome biste sačuvali svoje fotelje.

S takvim namjerama niste dobro došli. Zaslužujete "uaaa" i zvižduke. Republiku Srpsku ne možete isprovocirati vašim šibicarskim trikovima. Koliko god da priželjkujete nemire, bit ćete dočekani i ispraćeni u miru. A, na kraju će biti gdje ste bili - nigdje, šta ste radili - ništa -naveo je Dodik.