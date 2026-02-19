Novac za uvezani staž zaglavio na sudu: Radnici bivše Fabrike duhana Mostar mole za penzije

Radnici nekadašnje Fabrike duhana Mostar još čekaju na uvezivanje staža kako bi mogli otići u zasluženu penziju. Tvrde da novac postoji, ali da on stoji na sudu i da čekaju dodjelu tih sredstava.

- Ovim putem se obraćamo Sudu i sudinici Danki Šimunović da je zamolimo da što prije uradi rješenje za dodjelu para od prodaje nekretnine, jedan dio Fabrike duhana Mostar parking prodat je za 73.000 KM – kazao je u izjavi za „Avaz“ radnik Almir Zalihić.

On je objasnio da radnici očekuju taj dio sredstava, jer nedostaju sredstva za uvezivanje staža za 2007., 2008. i 2009. godinu, zbog čega oni ne mogu da ostvare svoja prava i odu u zasluženu penziju.

Fabrika duhana Mostar prodata je za pet miliona i 10.000 KM. Prema riječima radnika Zalihića, milion i 406.000 je dodijeljeno za PIO/MIO.

- Poreska je od 2011. do 2018. uvezala staž. Jedan dio godina će raditi PIO/MIO, tri godine su uvezane 2005., 2006. i 2010. Ostale su još ove sporne 2007., 2008. i 2009. Nedostaju sredstva, međutim, prodao se jedan dio zemljišta Fabrike duhana, to je na Sudu – kazao je Zalihić.

Prema njegovim riječima taj dio je prodat 1. jula 2025. i novac „stoji“ na Sudu, te je potrebno samo da sudinica donese rješenje da se pare prebace kako bi se uvezao staž za ove tri godine. Na pitanje koliko radnika čeka na odlazak u penziju, Zalihić je kazao da je 140 radnika na spisku, a da od toga oko polovina čeka.

U oktobru 2024. je prema utvrđenom, pravosnažnom, rješenju radnicima, pripalo 1,5 miliona KM po osnovu neisplaćenih plaća i drugih naknada. Porezna uprava FBiH naplatila je ukupno 2,8 miliona KM.

Međutim, polovina tog iznosa se odnosi na doprinose radnika za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno, za uvezivanje njihovog staža. Očigledno da ove cifre nisu bile dovoljne kako bi se riješili svi problemi radnika nekadašnjeg mostarskog giganta.