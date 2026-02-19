Sivro podržao proteste: Pozivam radnike osnovnih škola i predškolskih ustanova da izađu i pokažu solidarnost

Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudin Sivro pozvao je zaposlenike osnovnih škola i predškolskih ustanova da se pridruže protestima koji su najavljeni 21. februara u Sarajevu.

On je izrazio i podršku mladima kao izraz solidarnosti i zahtjeva za promjenama.

- Učenici, studenti i građani Sarajeva okupljaju se na protestima nakon strašne nesreće u kojoj je ugašen jedan mladi život, a nekoliko osoba povrijeđeno, među kojima 17-godišnja djevojka s težim posljedicama. Okupljeni na protestima iznose zahtjeve, tražeći veću sigurnost u javnom prijevozu i poručuju da se slične tragedije ne smiju ponoviti te da institucije moraju preuzeti odgovornost - naveo je on.

Pozvao je zaposlenike da izađu na najavljeni protest i prisustvom pokažu solidarnost i odlučnost u borbi za bolji sistem.

- Poruka okupljanja je jasna: sigurnost i dostojanstvo te odgovornost nadležnih moraju biti prioritet. Poziv da se pridruže protestima upućujemo svim našim saveznicima, sindikatima u Kantonu Sarajevo i njihovim članovima kao i svim građanima koji vjeruju da je sigurnost osnovno pravo - neka 21. februara 2026. godine svojim prisustvom podrže protest i borbu za bolji sistem. Zajedno možemo zahtijevati odgovornost i društvene promjene koje će osigurati bolju budućnost nama i našoj djeci - poručio je Sivro.